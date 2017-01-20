العثور على قطع أثرية ونقدية وتحف معدنية في منزل أحد متساكني مدينة القصرين

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر القيام بعملية المداهمة بعد توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، تفيد باتجار أحد متساكني مدينة سبيطلة في الآثار.
وبينت أن مصالح المعهد الوطني للآثار بالقصرين، تولت معاينة القطع المذكورة، وأكّدت أنها ذات قيمة تاريخية، وتعود إلى الحقبتين الرومانية والعثمانية.
وأكدت أن النيابة العمومية، أذنت بعد إستشارتها بحجز كافة القطع الأثرية، والاحتفاظ بالمعني، ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإتجار في الآثار".
Publié le:2017-01-20 20:51:16
Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
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