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Régions

العثور على قطع أثرية ونقدية وتحف معدنية في منزل أحد متساكني مدينة القصرين

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية، بأنه بعد مداهمة منزل أحد متساكني مدينة سبيطلة، اليوم الجمعة، وتفتيشه، تمّ العثور بداخله على 20 قطعة أثرية حجرية وطينية، و15 تحفة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، وحوالي 1000 قطعة نقدية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر القيام بعملية المداهمة بعد توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، تفيد باتجار أحد متساكني مدينة سبيطلة في الآثار.
وبينت أن مصالح المعهد الوطني للآثار بالقصرين، تولت معاينة القطع المذكورة، وأكّدت أنها ذات قيمة تاريخية، وتعود إلى الحقبتين الرومانية والعثمانية.
وأكدت أن النيابة العمومية، أذنت بعد إستشارتها بحجز كافة القطع الأثرية، والاحتفاظ بالمعني، ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإتجار في الآثار".







Publié le:2017-01-20 20:51:16

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