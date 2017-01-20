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Economie

دخول مصنع المظيلة 2 حيّز الاستغلال الفعلي خلال سنة 2018

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - من المنتظر أن يدخل مشروع الوحدة الصناعية 2 بالمظيلة من ولاية قفصة، حيّز الاستغلال الفعلي خلال سنة 2018، بكلفة جملية تناهز 640 مليون دينار وسيساهم في خلق 600 موطن شغل من ضمنها 50 لفائدة الاطارات، ومن المؤمل أن يبلغ إجمالي إنتاج مصنع المظيلة 2 صحبة مصنع المظيلة1 مليوني طن وفق ما أفاد به مصطفى مراد المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي بقفصة .

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن مصنع المظيلة 2 يتكون من أربعة أقساط وحدة للحامض الكبريتي ووحدة للحامض الفسفوري المركّز والرّبط بين الأقساط ومعمل المظيلة 1 والقسط الرابع المتمثل في وحدة لانتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.
وأكد الاطار المسؤول بالمجمع الكيميائي التونسي بان الوحدة الصناعية 2 بالمظيلة ستكون مجهزة باحدث التجهيزات والتقنيات العالمية في مجال صناعة الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي الى جانب مطابقتها للمواصفات البيئية العالمية في ما ما يخص انبعثات الغاز والغبار، مضيفا أن هذا المشروع يعدّ فرصة لإعادة تأهيل معمل المظيلة 1 ليكون مطابقا للمواصفات البئيئية العالمية، حسب قوله .



Publié le:2017-01-20 12:42:57

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