دخول مصنع المظيلة 2 حيّز الاستغلال الفعلي خلال سنة 2018

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن مصنع المظيلة 2 يتكون من أربعة أقساط وحدة للحامض الكبريتي ووحدة للحامض الفسفوري المركّز والرّبط بين الأقساط ومعمل المظيلة 1 والقسط الرابع المتمثل في وحدة لانتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.
وأكد الاطار المسؤول بالمجمع الكيميائي التونسي بان الوحدة الصناعية 2 بالمظيلة ستكون مجهزة باحدث التجهيزات والتقنيات العالمية في مجال صناعة الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي الى جانب مطابقتها للمواصفات البيئية العالمية في ما ما يخص انبعثات الغاز والغبار، مضيفا أن هذا المشروع يعدّ فرصة لإعادة تأهيل معمل المظيلة 1 ليكون مطابقا للمواصفات البئيئية العالمية، حسب قوله .
Publié le:2017-01-20 12:42:57
Par:bigben (Rwanda ) Par Mobile
Sur:أستراليا: عملية دهس تقتل وتصيب العشرات