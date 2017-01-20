سبل تطوير التعاون الثنائي محور الدورة الرابعة للمنتدى السنوي التونسي البريطاني للحوار السياسي والاقتصادي والثقافي

واشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية ان هذه الدورة انعقدت مؤخرا بمقر وزارة الشؤون الخارجية البريطانية وتناولت العلاقات الثنائية ، خصوصا بعد النتائج الإيجابية التي حققها المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأروبي.
وكان وزير الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني بوريس جونسن حث في لقاء خاطف بوفدي البلدين على العمل على دعم العلاقات الوثيقة للصداقة والتعاون التونسية البريطانية، مجددا تأكيد دعم المملكة المتحدة للمسار الديمقراطي في تونس وللجهود التي تبذلها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
Publié le:2017-01-20 15:33:45
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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