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Economie

بورصة تونس تفتتح حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - افتتحت بورصة تونس، حصة الجمعة في المنطقة الخضراء حيث سجل توننداكس ارتفاعا بنسبة 15ر0 بالمائة في حدود النقطة 95ر5563 مع حجم معاملات في حدود 288 الف دينار.

وقد تصدرت قائمة الارتفاعات اسهم بنك الامان التي تطورت بنسبة 69ر2 بالمائة في حدود 640ر23 د تلتها اسهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي زادت بنسبة 66ر2 بالمائة في حدود 080ر3 د واسهم سيرياليس بنسبة 57ر2 بالمائة في حدود 780ر4 د وفي ما يتعلق بالانخفاضات فقد شملت بالخصوص سالكوم التي تراجعت بنسبة 65ر5 بالمائة في حدود 840ر5 د واسهم الشركة التونسية للتجهيز، التي فقدت نسبة 44ر5 بالمائة واسهم يونيماد التي انخفضت بنسبة 94ر1 بالمائة.




Publié le:2017-01-20 11:35:25

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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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