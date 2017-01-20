بورصة تونس تفتتح حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

وقد تصدرت قائمة الارتفاعات اسهم بنك الامان التي تطورت بنسبة 69ر2 بالمائة في حدود 640ر23 د تلتها اسهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي زادت بنسبة 66ر2 بالمائة في حدود 080ر3 د واسهم سيرياليس بنسبة 57ر2 بالمائة في حدود 780ر4 د وفي ما يتعلق بالانخفاضات فقد شملت بالخصوص سالكوم التي تراجعت بنسبة 65ر5 بالمائة في حدود 840ر5 د واسهم الشركة التونسية للتجهيز، التي فقدت نسبة 44ر5 بالمائة واسهم يونيماد التي انخفضت بنسبة 94ر1 بالمائة.
Publié le:2017-01-20 11:35:25
Par:Ahmed Beyoub (France )
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