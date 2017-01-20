حجز كمية من السجائر المروجة بطرق غير قانونية

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات - في إطار متابعة وضعية التزويد بمنتوجات التبغ في ولاية بن عروس والتصدي لمختلف التجاوزات والممارسات الاحتكارية تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية في ولاية بن عروس خلال حملات مراقبة اقتصادية استهدفت أمس الخميس محيط فضاءات بيع منتوجات الاختصاص التابعة للقباضات المالية بالولاية من حجز كمية 800 علبة سجائر حاملة لعلامات وطنية وأجنبية.



وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببن عروس محمد الهادي الاينوبلي ، أن حجز هذه الكميات كان بسبب مسكها بغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر في ماسكها شروط ممارسة تجارة مواد الاختصاص المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وقد تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالفين وسيتمّ تأمين قيمة المحجوزات بعد إتمام إجراءات التفويت فيها بالبيع وذلك لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.







Publié le:2017-01-20 11:19:31

