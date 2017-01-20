Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Aziza Jalel - Layali Ouns  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

حجز كمية من السجائر المروجة بطرق غير قانونية

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - في إطار متابعة وضعية التزويد بمنتوجات التبغ في ولاية بن عروس والتصدي لمختلف التجاوزات والممارسات الاحتكارية تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية في ولاية بن عروس خلال حملات مراقبة اقتصادية استهدفت أمس الخميس محيط فضاءات بيع منتوجات الاختصاص التابعة للقباضات المالية بالولاية من حجز كمية 800 علبة سجائر حاملة لعلامات وطنية وأجنبية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببن عروس محمد الهادي الاينوبلي ، أن حجز هذه الكميات كان بسبب مسكها بغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر في ماسكها شروط ممارسة تجارة مواد الاختصاص المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وقد تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالفين وسيتمّ تأمين قيمة المحجوزات بعد إتمام إجراءات التفويت فيها بالبيع وذلك لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.



Publié le:2017-01-20 11:19:31

cadre-61e5623d665e4af49cb24178b915792f-2017-01-20 11:19:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137199



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - RD Congo
  20h : Maroc - Togo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12493,9

  • (18/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,46979 DT        1$ =2,30503 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/01)   719,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137199 223|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires