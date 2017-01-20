مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم لمواصلة النظر في قانون الاستفتاء والانتخابات

كما يتضمن جدول الاعمال الذي تم اقراره خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم امس الخميس النظر في عدد آخر من مشاريع القوانين، الى جانب توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة.
كما نظر المكتب وفق بلاغ صادر يوم امس عن مجلس النواب ،في مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب ، وقرّر إحالتها إلى الحكومة حسب ما يضبطه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
و تناول اجتماع المكتب النظر في الاعتراض المقدم من النائب الهادي قديش حول عدم احتساب تصويته بالجلسة العامة ليوم 17 جانفي 2017 والطلب المقدم من رئيس كتلة نداء تونس حول الاعتراض على نتائج التصويت المتعلق ببعث لجنة تحقيق برلمانية في شبهات فساد تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة .
Publié le:2017-01-20 13:06:10
Par:bigben (Rwanda ) Par Mobile
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