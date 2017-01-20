تنفيذ قراري اخلاء لأرضين فلاحيتين عموميتين في بنزرت

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 15:41:53

- تم، يوم الخميس، في ولاية بنزرت، تنفيذ قراري اخلاء لأرضين فلاحييتين عموميتين، تمسحان حوالي 5ر101 هكتارا في كل من منطقة منطقة" سيدي عثمان" بمعتمدية اوتيك ومنطقة "المرقازين" في معتمدية بنزرت الجنوبية، وفق ما أفاد به والي الجهة، محمد قويدر، في تصريح لمراسل (وات).وأوضح ذات المصدر ان الارض الفلاحية بأوتيك تمسح 100 هكتارا وقد تم احالتها مباشرة لمصالح ادارة املاك الدولة والشؤون العقارية التي بدورها ستحيلها لمصالح الغابات من اجل اعادة توظيفها بطريقة منتجة سواء كمراعي او غيرها، بينما تمسح الارض الفلاحية ببنزرت الجنوبية 5ر1هكتارا وهي من الاراضي الخصبة بالمنطقة وقد تم ايضا احالتها مباشرة لمصالح ادارة املاك الدولة من اجل اعادة احيائها بطريقة قانونية عقب اجراء بتة في الغرض تراعى فيها الاضافة التنموية والتشغيلية بطريقة شفافة وواضحة، وفق تعبيره .وأضاف ان عملية الاخلاء تمت دون اشكاليات وبالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية وادارة املاك الدولة والشؤون العقارية و تم خلالها مراعاة كل الجوانب القانونية المعمول بها في الغرض، مشيرا الى ان الجهة اعدت بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية برنامجا موجها لاعادة استرجاع كل الاراضي المستولى عليها بنسق تصاعدي وسريع ووفق الاليات القانونية المعمول بها، مع اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لإعادة توظيفها وحسن استثمارها في مجالي التنمية والتشغيل عبر توجيهها للهياكل المعنية مباشرة.يذكر ان مجمل المساحات المستولى عليها بولاية بنزرت من الاراضي الفلاحية العمومية تقارب الـ2000 هكتارا ، وفق ما ذكرته في وقت سابق المديرة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية بنزرت الهام العيدودي.