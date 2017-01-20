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Régions

حسين العباسي: تخصيص مبلغ مالي محترم لفائدة متساكني الاكواخ في ولاية جندوبة

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، يوم الخميس، على هامش حفل تكريم أقيم له ولمساعديه بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، عن تخصيص الاتحاد مبلغا ماليا وصفه ب"المحترم" لفائدة متساكني الاكواخ بولاية جندوبة، وللمتضررين من موجة البرد والثلوج التي عرفتها معتمدية عين دراهم وفرنانة وغار الدماء وعدد من المناطق الاخرى بالجهة.

وقال العباسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المبلغ سيوضع على ذمة الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، وسيوزع على كل من يستحق من المواطنين الذين لازالوا يقطنون بالمساكن البدائية، والذين يعيشون حالة من الفقر والعزلة، ما كان لها أن تكون، لو احترمت الحكومات المتعاقبة منذ العهد البورقيبي (مستثنيا الحكومة الحالية لحداثتها)، حقوق هؤلاء المتساكنين، وواجبها تجاه مواطنيها، على حد تعبيره.
ودعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لولاية جندوبة، وإلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من مقومات قادرة على تغيير وجهها بشكل لافت، وفق قوله.



Publié le:2017-01-20 15:32:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 137193

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 20 Janvier 2017 à 16h 11m | Par           
من أين لكم هذا يا متاع الاتحاد ...هل من اجل تلميع سمعتكم ام من اجل تبييض وغسل اموالكم القذرة ؟؟ 👎🏿⚖👎🏿⚖👎🏿



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Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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