وقال العباسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المبلغ سيوضع على ذمة الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، وسيوزع على كل من يستحق من المواطنين الذين لازالوا يقطنون بالمساكن البدائية، والذين يعيشون حالة من الفقر والعزلة، ما كان لها أن تكون، لو احترمت الحكومات المتعاقبة منذ العهد البورقيبي (مستثنيا الحكومة الحالية لحداثتها)، حقوق هؤلاء المتساكنين، وواجبها تجاه مواطنيها، على حد تعبيره.
ودعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لولاية جندوبة، وإلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من مقومات قادرة على تغيير وجهها بشكل لافت، وفق قوله.
Publié le:2017-01-20 15:32:41
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: حسين العباسي: تخصيص مبلغ مالي محترم لفائدة متساكني الاكواخ في ولاية جندوبة