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Economie

مشاركة حوالي 100 رجل اعمال تونسي وعراقي في الايام الاقتصادية التونسية العراقية

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - شارك أكثر من 80 صاحب مؤسسة تونسية ونحو 20 رجل أعمال عراقي في فعاليات الأيام الإقتصادية التونسية العراقية التي انتظمت من 17 إلى 20 جانفي 2017 بتونس ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت".
وتم، بالمناسبة، تنظيم أكثر من 120 لقاء ثنائي أسفر عن الإتفاق المبدئي حول العديد من المشاريع وفرص التبادل التجاري في قطاعات متنوعة تشمل المواد الاستهلاكية وكذلك التجهيزات والخدمات.

وأشار رئيس "كوناكت" طارق الشريف، من جهته، إلى أن مجالات التعاون بين تونس والعراق كبيرة ومتنوعة وأن مناخ الاعمال في البلدين ملائم لتطوير التبادل التجاري وبعث شراكات مربحة بينهما في عدد كبير من القطاعات.
وأكد الشريف ان تونس تولي أهمية كبيرة لدفع الاستثمار والتعاون الدولي خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وتنظيم الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020".
وعبر رجال الاعمال العراقيون (من رؤساء غرف الصناعة والتجارة بالبصرة ورئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين)، الذين يمثلون 27 قطاعا، عن الاستعداد للدخول في شراكات مع نظرائهم التونسيين في عدة مجالات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري سيلتقي الوفد العراقي، في ختام زيارته لتونس، لاستعراض نتائج هذه الأيام التونسية العراقية وسبل مزيد دعم التعاون بين البلدين.



Publié le:2017-01-20 15:02:45

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  Pts J G N P Diff
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Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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