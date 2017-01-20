انطلاق اشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببنقردان

وفي تصريح لاذعة تطاوين أكد الرئيس المدير العام لشركة التصرف في المركب الصناعي و التكنولوجي بمدنين عطية العريض ان مدة الانجاز لن تتجاوز 08 اشهر مشيرا الى وجود اقبال كبير على شراء مقاسم بهذه المنطقة لاقامة مشاريعهم.
Publié le:2017-01-20 10:15:00
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Par:Ahmed Beyoub (France )
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