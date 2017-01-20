راس جدير: ايقاف 3 اشخاص حاولوا التسلل من التراب الليبي

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 10:12:13

- افادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة ان العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير، تمكن مساء امس ، من التفطن إلى تسلل ثلاثة أشخاص من التراب الليبي عبر الشاطئ، وبإيقافهم تبين أنهم من السنغال ولا يحملون وثائق هوية.واضافت الوزارة في بلاغ لها انه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان.وبهذا ترتفع حصيلة الأفراد الذين تم إيقافهم بعد إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية إلى البلاد خلال شهر جانفي 2017 إلى 23 شخصا وفق ذات البلاغ.