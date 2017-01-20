راس جدير: ايقاف 3 اشخاص حاولوا التسلل من التراب الليبي

واضافت الوزارة في بلاغ لها انه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان.
وبهذا ترتفع حصيلة الأفراد الذين تم إيقافهم بعد إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية إلى البلاد خلال شهر جانفي 2017 إلى 23 شخصا وفق ذات البلاغ.
Publié le:2017-01-20 10:12:13
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Par:mnasbad (Tunisia )
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