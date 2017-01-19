إيقاف عون أمن إسترجع بالقوة مركبي صيد على ملكه بعد حجزهما بميناء الشابة

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 23:38:21

- أفاد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح شرف الدين، اليوم الخميس، بأنه "تم ايقاف عون الأمن الذي تعمد أول أمس الثلاثاء، استعادة مركبي صيد على ملكه كانا محجوزين بميناء الشابة من ولاية المهدية، بعد صدور برقية تفتيش في شأنه".وأوضح شرف الدين، في تصريح إعلامي، أن الموقوف، (وهو عون أمن يعمل بالفرقة السابعة ببوشوشة)، قام بافتكاك المركبين المذكورين عنوة، بالاستعانة بحوالي 50 شخصا بين أطفال ونساء ورجال، مذكرا بأن الحرس البحري بمدينة الشابة من ولاية المهدية، حجز المركبين (هدى وعائدة) بعد ثبوت القيام بعملية الصيد بالكيس بواسطتهما، وهما على ملك الشخص المذكور الذي هو اصيل منطقة اللوزة من ولاية صفاقس.وقال في ذات السياق، إن الحرس البحري "لم يتصد لعملية استعادة المركبين من الميناء بالقوة، حفاظا على سلامة الأطفال والنساء الذين تم استعمالهم كوسيلة ضغط لتجاوز القانون"، مضيفا أن الموقوف "كان إتصل في وقت سابق برئيس المنطقة البحرية لمساعدته على استرداد المركبين، لكن هذا الأخير أصر على تطبيق القانون"، ليلجأ عون الأمن الموقوف الى تنفيذ خطة بديلة.وأكد شرف الدين، أنه قام بالاتصال فورا بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي اتصل بدوره بوزير الداخلية، ليتم ايقاف عون الأمن عن العمل، تم إلقاء القبض عليه في مرحلة لاحقة وايداعه السجن.وكان رئيس مركز الحرس البحري بالمهدية عادل عوينات، قد صرح لمراسل "وات" أمس الأربعاء، بأن النيابة العمومية أصدرت برقيتي تفتيش في حق المركبين وصاحبهما، بعد رفع قضية بهذا الأخير.يشار إلى ان عملية استرداد مركبي الصيد المحجوزين بالقوة، قد خلفت امتعاضا في صفوف بحارة منطقة الشابة، الذين طالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون ستثناء.