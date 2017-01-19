Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Kenny G - The Joy Of Life  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

إلغاء إضراب النقل المقرر في نابل وزغوان على خلفية حادث جبل الجلود

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنقل، كريم الشريف، أنه تم إلغاء الإضراب العام في قطاع النقل المقرر تنفيذه يوم د الجمعة في ولايتي نابل وزغوان احتجاجا على تحقيق وزارة النقل في حادث اصطدام حافلة بقطار في منطقة جبل الجلود من ولاية تونس يوم 28 ديسمبر 2016 والذي اعتبروه "حكم إدانة" في حق سائق الحافلة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بنابل أن الإدارة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل تعهدت، خلال جلسة انعقدت، بعد ظهر اليوم الخميس، مع المجلس الجهوي لقطاع النقل، المنضوي تحت الاتحاد الجهوي للشغل، بإرجاء التتبع الإداري لسائق الحافلة إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في شأن الحادث بكامل أطواره .
يذكر ان حادثا جد يوم 28 ديسمبر 2016 تمثل في اصطدام قطار بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل في منطقة جبل الجلود من ولاية تونس و تسبب في انشطار الحافلة إلى نصفين مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 54 شخصا، ليتم إثر نتائج تحقيق وزارة النقل سجن سائق الحافلة حافظ جنان الذي حمله التحقيق المسؤولية المباشرة للحادث باعتبار انه كان يقود بسرعة لا تتلاءم مع وضع الطريق والتقاطع.



Publié le:2017-01-19 20:47:51

cadre-9e1d73864076f821ef56815157f60808-2017-01-19 20:47:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137171



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12492,4

  • (17/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,47001 DT        1$ =2,31168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/01)   871,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137171 1342|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires