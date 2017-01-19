إلغاء إضراب النقل المقرر في نابل وزغوان على خلفية حادث جبل الجلود

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 20:47:51

- أفاد الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنقل، كريم الشريف، أنه تم إلغاء الإضراب العام في قطاع النقل المقرر تنفيذه يوم د الجمعة في ولايتي نابل وزغوان احتجاجا على تحقيق وزارة النقل في حادث اصطدام حافلة بقطار في منطقة جبل الجلود من ولاية تونس يوم 28 ديسمبر 2016 والذي اعتبروه "حكم إدانة" في حق سائق الحافلة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بنابل أن الإدارة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل تعهدت، خلال جلسة انعقدت، بعد ظهر اليوم الخميس، مع المجلس الجهوي لقطاع النقل، المنضوي تحت الاتحاد الجهوي للشغل، بإرجاء التتبع الإداري لسائق الحافلة إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في شأن الحادث بكامل أطواره .يذكر ان حادثا جد يوم 28 ديسمبر 2016 تمثل في اصطدام قطار بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل في منطقة جبل الجلود من ولاية تونس و تسبب في انشطار الحافلة إلى نصفين مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 54 شخصا، ليتم إثر نتائج تحقيق وزارة النقل سجن سائق الحافلة حافظ جنان الذي حمله التحقيق المسؤولية المباشرة للحادث باعتبار انه كان يقود بسرعة لا تتلاءم مع وضع الطريق والتقاطع.