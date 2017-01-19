Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El Atla  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

استخدام الفحم في التدفئة يتسبب في اختناق أم وطفلتها ووفاتهما في وادي الليل

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - شهد "حي بنصر" في معتمدية وادي الليل المحاذي للمركب الجامعي بولاية منوبة، مساء أمس الاربعاء، حادثة اختناق (زنزانة) ناتجة عن استخدام الفحم في التدفئة راحت ضحيتها ام شابة وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، حسب ما أفاد به معتمد وادي الليل خالد الطويل مراسلة (وات) بالجهة.

وتتمثل صورة الحادثة، حسب نفس المصدر، في قيام الام البالغة من العمر 30 عاما بإشعال الفحم لتدفئة الحمام قبل استحمام ابنتها، لكن سرعان ما خفت صوتهما وهو ما استرعى انتباه الزوج فقام بفتح الغرفة ليجدهما في غيبوبة، فاستنجد بجيرانه ونقلهما على جناح السرعة الى معهد القصاب اين حاول الاطار الطبي انعاشهما دون جدوى.
وأضاف انه تم نقل جثتي الضحيتين الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد اسباب الوفاة بعد اعلام منطقة الامن الوطني بمنوبة ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، مشيرا الى ان الزوج حصل على تصريح بالدفن ونقل الجثتين الى منطقة الطويرف من ولاية الكاف لدفنهما .
و لفت الى ان هذه الحادثة الاليمة تأتي نتيجة لعدم توخي الحذر من استعمال وسائل التدفئة التقليدية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ، وفق تقديره، داعيا الى مزيد اتخاذ الحيطة من هذه الوسائل وضمان التهوئة بالمنازل تجنبا لاي حوادث مماثلة.



Publié le:2017-01-19 20:29:13

cadre-929371a0acaf72f01eeb85bab1946393-2017-01-19 20:29:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137170



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12492,4

  • (17/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,47001 DT        1$ =2,31168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/01)   871,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137170 503|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires