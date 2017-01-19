استخدام الفحم في التدفئة يتسبب في اختناق أم وطفلتها ووفاتهما في وادي الليل

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 20:29:13

- شهد "حي بنصر" في معتمدية وادي الليل المحاذي للمركب الجامعي بولاية منوبة، مساء أمس الاربعاء، حادثة اختناق (زنزانة) ناتجة عن استخدام الفحم في التدفئة راحت ضحيتها ام شابة وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، حسب ما أفاد به معتمد وادي الليل خالد الطويل مراسلة (وات) بالجهة.وتتمثل صورة الحادثة، حسب نفس المصدر، في قيام الام البالغة من العمر 30 عاما بإشعال الفحم لتدفئة الحمام قبل استحمام ابنتها، لكن سرعان ما خفت صوتهما وهو ما استرعى انتباه الزوج فقام بفتح الغرفة ليجدهما في غيبوبة، فاستنجد بجيرانه ونقلهما على جناح السرعة الى معهد القصاب اين حاول الاطار الطبي انعاشهما دون جدوى.وأضاف انه تم نقل جثتي الضحيتين الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد اسباب الوفاة بعد اعلام منطقة الامن الوطني بمنوبة ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، مشيرا الى ان الزوج حصل على تصريح بالدفن ونقل الجثتين الى منطقة الطويرف من ولاية الكاف لدفنهما .و لفت الى ان هذه الحادثة الاليمة تأتي نتيجة لعدم توخي الحذر من استعمال وسائل التدفئة التقليدية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ، وفق تقديره، داعيا الى مزيد اتخاذ الحيطة من هذه الوسائل وضمان التهوئة بالمنازل تجنبا لاي حوادث مماثلة.