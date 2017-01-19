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Sport

امم افريقيا 2017- المنتخب التونسي يتحول الجمعة الى ليبروفيل

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - يشد وفد المنتخب التونسي الرحال غدا الجمعة في حدود الساعة التاسعة صباحا في اتجاه العاصمة ليبروفيل التي ستحتضن مباراة الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية والتي ستجمع المنتخب التونسي بالزمبابوي يوم الاثنين 23 جانفي الجاري بملعب الصداقة بليروفيل.






Publié le:2017-01-19 18:31:24

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  20h : Sénégal - Zimbabwe
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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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