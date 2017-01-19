امم افريقيا 2017- المنتخب التونسي يتحول الجمعة الى ليبروفيل

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 18:31:24

- يشد وفد المنتخب التونسي الرحال غدا الجمعة في حدود الساعة التاسعة صباحا في اتجاه العاصمة ليبروفيل التي ستحتضن مباراة الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية والتي ستجمع المنتخب التونسي بالزمبابوي يوم الاثنين 23 جانفي الجاري بملعب الصداقة بليروفيل.