تقدم في انجاز عدد من مشاريع دعم البنية الأساسية للقطاع الصحي بقبلي

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 21:09:42

- تم تسجيل نسب تقدم كبيرة في انجاز عدد من مشاريع دعم البنية الأساسية للقطاع الصحي في ولاية قبلي بما سيمكن من استغلال معظمها خلال النصف الأول من سنة 2017، وفق ما أكده، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة،الهادي بن سليمان، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح بن سليمان، في هذا الصدد، ان نسبة انجاز القسط الثاني من المستشفى المحلي بسوق الأحد بلغت حوالي 95 بالمائة، باعتمادات جملية ناهزت 700 الف دينار، وهو حاليا في مرحلة رفع التحفظات للشروع في استغلاله، على حد قوله.وأضاف ان "اشغال تحويل المستشفى المحلي بدوز الى مستشفى جهوي صنف ( ب) حققت نسبة تقدم ناهزت 30 في المائة، حيث تم الشروع في انجاز قسم الجراحة العامة باعتمادات تناهز 2 مليون دينار بنسبة تقدم تقارب 30 في المائة، الى جانب انطلاق اشغال تهيئة قسم العيادات الخارجية فيه باعتمادات تناهز 600 الف دينار وبنسبة تقدم تقدر بـ 30 في المائة، علاوة على تسجيل نسبة تقدم بـ 20 في المائة في أشغال تهيئة قسم المصالح العامة باعتمادات تقدر بـ 600 الف دينار، فضلا عن الشروع في إحداث قسم لطب الأطفال"، مشيرا الى أنه من المنتظر ان تجهز كافة هذه الأقسام في شهر جوان من السنة الجارية، علما وان قسم تصفية الدم بهذه المؤسسة الصحية بات شبه جاهز ومن المنتظر استغلاله خلال شهر مارس المقبل.وذكر ان "مشاريع البنية الأساسية الصحية بالجهة تشمل كذلك انجاز مخبر جهوي لحفظ الصحة باعتمادات تناهز 700 الف دينار، وهو مشروع حقق نسبة تقدم بـ 30 في المائة، فضلا عن تحقيق نسبة تقدم تتراوح بين 20 و30 في المائة في اشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بقبلي باعتمادات تقدر بـ 450 الف دينار، علما وان هذه المؤسسة الصحية قد تعززت مؤخرا بآلتي "ميكروسكوب" الاول خاص بقسم الجراحة العامة والثاني بقسم جراحة العيون باعتمادات جملية ناهزت 500 الف دينار .اما في ما يتعلق بالمستشفى المحلي بالفوار، فقد تم انجاز مشروع تهيئة المدخل الرئيسي له وتهيئة قسم طب الأسنان، وهو حاليا في مرحلة رفع التحفظات، وفق ذات المصدر.من جهة أخرى، لفت بن سليمان الى ان المشاريع الصحية شملت أيضا قطاع الصحة الأساسية، وذلك عبر إحداث مركز وسيط صنف 4 بمعتمدية رجيم معتوق، من المنتظر استغلاله أواخر الشهر الجاري باعتمادات خصصت للانجاز تقدر بـ 600 الف دينار، وتعكف الوزارة ايضا على إتمام إجراءات التسليم من قبل مصالح أملاك الدولة لمركز الصحة الأساسية الذي تم انجازه بقرية السلام من ذات المعتمدية، الى جانب بلوغ نسبة تقدم بـ 40 في المائة في اشغال احداث مركز صحة اساسية بالفوار، ونسبة 50 في المائة في إحداث مشروع مماثل بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية، فضلا عن بلوغ نسبة تقدم بـ 70 في المائة في مشروع احداث مركز وسيط بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية باعتمادات تقدر بـ 800 الف دينار، في حين حقق مشروع احداث مركز للصحة الأساسية بالمنصورة الشرقية من معتمدية قبلي الشمالية باعتمادات تقدر بـ 180 الف دينار، نسبة تقدم تقدر بـ 60 في المائة.