Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Nokta - Gattousa  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

تعديل اسعار المحروقات ليس مطروحا في الوقت الراهن (وزيرة الطاقة)

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، "إن تعديل أسعار المحروقات ليس مطروحا في الوقت الراهن".
وأكدت الوزيرة، الخميس، في تصريح مقتضب خصت به (وات)، على هامش اللقاء الشهري للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، الذي تناول موضوع "اي إستراتيجية طاقية في تونس في أفق 2030"، ان آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات (البنزين والغازوال والغازوال 50) التي يتم اعتمادها كل ثلاثة أشهر أفضت الى "انه لا داع، في الوقت الحالي، لتعديل اسعار المنتوجات البترولية الثلاث".

واكدت ان القرار النهائي بخصوص التعديل من عدمه يتم بقرار من رئاسة الحكومة فيما تحفظت الوزيرة عن تقديم اية تفاصيل إضافية بشأن نتائج الية التعديل الالي للمحروقات.
وتبعا لذلك يبقى سعر البنزين في حدود 1650 مليما للتر الواحد وسعر "الغازوال 50" عند 1420 مليما والغازوال العادي ب1140 مليما.
وتجدر الملاحظة أن آلية التعديل الاتوماتيكي لأسعار المحروقات في تونس أفضت في آخر نتيجة لها (أكتوبر 2016 ) إلى عدم إقرار زيادة في اسعار المنتوجات البترولية السالفة الذكر باعتبار أن اسعار برميل النفط في الأسواق العالمية في تلك الفترة لم يشهد ارتفاعا كبيرا، إذ كانت الأسعار في تلك الفترة اقل من 50 دولارا للبرميل الواحد.
يشار، ايضا، إلى أن تونس انتهجت منذ منتصف جويلية 2016 اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات.



Publié le:2017-01-19 17:34:57

cadre-05264dbda889926faba65aacee5c1aa2-2017-01-19 17:34:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137164



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12492,4

  • (17/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,47001 DT        1$ =2,31168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/01)   871,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137164 431|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires