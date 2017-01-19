تعديل اسعار المحروقات ليس مطروحا في الوقت الراهن (وزيرة الطاقة)

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 17:34:57

- قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، "إن تعديل أسعار المحروقات ليس مطروحا في الوقت الراهن".وأكدت الوزيرة، الخميس، في تصريح مقتضب خصت به (وات)، على هامش اللقاء الشهري للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، الذي تناول موضوع "اي إستراتيجية طاقية في تونس في أفق 2030"، ان آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات (البنزين والغازوال والغازوال 50) التي يتم اعتمادها كل ثلاثة أشهر أفضت الى "انه لا داع، في الوقت الحالي، لتعديل اسعار المنتوجات البترولية الثلاث".واكدت ان القرار النهائي بخصوص التعديل من عدمه يتم بقرار من رئاسة الحكومة فيما تحفظت الوزيرة عن تقديم اية تفاصيل إضافية بشأن نتائج الية التعديل الالي للمحروقات.وتبعا لذلك يبقى سعر البنزين في حدود 1650 مليما للتر الواحد وسعر "الغازوال 50" عند 1420 مليما والغازوال العادي ب1140 مليما.وتجدر الملاحظة أن آلية التعديل الاتوماتيكي لأسعار المحروقات في تونس أفضت في آخر نتيجة لها (أكتوبر 2016 ) إلى عدم إقرار زيادة في اسعار المنتوجات البترولية السالفة الذكر باعتبار أن اسعار برميل النفط في الأسواق العالمية في تلك الفترة لم يشهد ارتفاعا كبيرا، إذ كانت الأسعار في تلك الفترة اقل من 50 دولارا للبرميل الواحد.يشار، ايضا، إلى أن تونس انتهجت منذ منتصف جويلية 2016 اعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات.