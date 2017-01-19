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Politique

رئيس الجمهورية يقرر الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداءً من 17 جانفي 2017

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - قرّر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، "الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر، ابتداءً من 17 جانفي 2017، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة أعلن في 24 نوفمبر 2015، حالة الطوارئ لمدة شهر، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين عونا، بين شهيد وجريح.
وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ تلك الحادثة.




Publié le:2017-01-19 15:32:35

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Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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