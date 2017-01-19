رئيس الجمهورية يقرر الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداءً من 17 جانفي 2017

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 15:32:35

- قرّر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، "الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر، ابتداءً من 17 جانفي 2017، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.وكان رئيس الدولة أعلن في 24 نوفمبر 2015، حالة الطوارئ لمدة شهر، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين عونا، بين شهيد وجريح.وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ تلك الحادثة.