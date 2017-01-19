منشور جديد يتعلق بترخيص تصدير العملة الصعبة من الأوراق الأجنبية والصكوك

كما يرمي إلى التسريع في الإجراءات المتعلقة بهذه العملية من خلال اعتماد نص واضح منظم للوثيقة التي تسملها البنوك لحرفائها عند تسليمهم الأوراق النقدية الأجنبية والتى تبين مصدر العملات التي تكون بحوزتهم عند الخروج من التراب التونسي.
ويحدد هذا الإجراء شروط وطرق قيام الوسطاء المعتمدين بمنح رخص الخروج بالنسبة لكل عمليات تصدير العملة الصعبة نقدا أو عن طريق الصكوك، حسب ذات البلاغ.
Publié le:2017-01-19 14:42:01
Par:KasserinePass (Tunisia )
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