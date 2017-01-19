النظر في الوثيقة المرجعية المتعلقة باستئجار فنادق لسكن الحجيج التونسيين للموسم القادم

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحقيق الموازنة بين المقدرة الشرائية للحاج وتوفير افضل الظروف له في البقاع المقدسة ومراعاة مصلحته موصيا باعتماد مقاييس عادلة في تسكين الحجيج وفي تسفيرهم كما استعمت اللجنة خلال هذا الاجتماع الى تقرير عن ظروف سير العمرة من جميع الاطراف المتدخلة في التنظيم واوص الجريبي في هذا الصدد بتسهيل ظروف اجراءات السفر والإقامة للمعتمرين.
Publié le:2017-01-19 13:42:30
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الطيب المدني: كتلة نداء تونس ستعمل على على أن لا يفرض مشروع قانون المخدرات عقوبات بالسجن على الاستهلاك الأول