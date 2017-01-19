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النظر في الوثيقة المرجعية المتعلقة باستئجار فنادق لسكن الحجيج التونسيين للموسم القادم

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - خصصت اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعها المنعقد اليوم الخميس تحت اشراف وزير العدل ووزير الشؤون الدينية بالنيابة بمقر الوزارة للنظر في الوثيقة المرجعية الخاصة باستئجار فنادق لسكن الحجيج التونسيين لموسم 1438هـ/2017 وكذلك لمتابعة سير العمرة كما تم تقديم عرض مفصل عن المقاييس التي ستعتمد في اختيار الاقامات الخاصة بالبعثة التونسية.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تحقيق الموازنة بين المقدرة الشرائية للحاج وتوفير افضل الظروف له في البقاع المقدسة ومراعاة مصلحته موصيا باعتماد مقاييس عادلة في تسكين الحجيج وفي تسفيرهم كما استعمت اللجنة خلال هذا الاجتماع الى تقرير عن ظروف سير العمرة من جميع الاطراف المتدخلة في التنظيم واوص الجريبي في هذا الصدد بتسهيل ظروف اجراءات السفر والإقامة للمعتمرين.



Publié le:2017-01-19 13:42:30

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