تسجيل 11 حادث سقوط من الواصل الخلفي لعربات المترو ووفاة طفل خلال سنة 2016

وفي هذا الاطار وحرصا على تفادي الحوادث القاتلة الناجمة عن سلوكيات "غير مسؤولة" ، انطلقت الشركة في تثبيت حواجز في مستوى الرابط الأوسط لكافة عربات المترو من نوع "سيتاديس" لمنع مكوث الأطفال والمراهقين بها، وفق بلاغ صادر الخميس عن الشركة.
كما قامت الشركة، الى جانب الحملات التحسيسية الموجّـهة لفئة الأطفال والشباب من أجل مزيد الانتباه وتفادي مثل هذه السلوكيات، بتركيز قطع معدنية هرمية الشكل على الواصل الخلفي لكافة عربات المترو من نوع "سيمانس".
ودعت الشركة إلى ضرورة تعاضد جميع الجهود من أجل تحسيس هذه الشريحة المتضرّرة قصد تفادي التشبث بجوانب العربات أوماسحات البلّـور التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة في بعض الأحيان، وفق ذات البلاغ.
Publié le:2017-01-19 13:05:41
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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