Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Asmahan - 3alik Salat Allah  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

تسجيل 11 حادث سقوط من الواصل الخلفي لعربات المترو ووفاة طفل خلال سنة 2016

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - سجّـلت شركة "نقل تونس" خلال سنة 2016 ، 11 حادث سقوط من الواصل الخلفي لعربات المترو تسببت في وفاة طفل وجرح 11 آخرين مقابل 15 حادثا خلال سنة 2015 أدّى إلى جرح 9 أشخاص ووفاة امرأة سقطت من الواصل الأوسط الرابط بين عربتي المترو.

وفي هذا الاطار وحرصا على تفادي الحوادث القاتلة الناجمة عن سلوكيات "غير مسؤولة" ، انطلقت الشركة في تثبيت حواجز في مستوى الرابط الأوسط لكافة عربات المترو من نوع "سيتاديس" لمنع مكوث الأطفال والمراهقين بها، وفق بلاغ صادر الخميس عن الشركة.
كما قامت الشركة، الى جانب الحملات التحسيسية الموجّـهة لفئة الأطفال والشباب من أجل مزيد الانتباه وتفادي مثل هذه السلوكيات، بتركيز قطع معدنية هرمية الشكل على الواصل الخلفي لكافة عربات المترو من نوع "سيمانس".
ودعت الشركة إلى ضرورة تعاضد جميع الجهود من أجل تحسيس هذه الشريحة المتضرّرة قصد تفادي التشبث بجوانب العربات أوماسحات البلّـور التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة في بعض الأحيان، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2017-01-19 13:05:41

cadre-dd327ef3131ca6075a6ee40cabcd8ad4-2017-01-19 13:05:41
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137152



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12492,4

  • (17/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,47001 DT        1$ =2,31168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/01)   871,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137152 435|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires