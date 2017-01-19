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Politique

إستعداد تونسي سويدي لتعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - تحادث وزير العدل، غازي الجريبي، كاتبة الدولة السويدية للعدل، كاترينا ايسمبارك، بمناسبة الزيارة التي تؤديها إلى تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 جانفي 2017.

ومثل اللقاء فرصة لتأكيد "الإستعداد لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي وخاصة في ما يتصل بتطوير المنظومة الجزائية وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، فضلا عن مواصلة جهود الإرتقاء بمنظومة السجون والإصلاح والإستفادة من التجارب المقارنة"، وفق بلاغ لوزارة العدل.
وقد جرى اللقاء بحضور سفير السويد بتونس وإطارات من وزارتي العدل التونسية والسويدية.




Publié le:2017-01-19 15:34:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 137151

Averoes  (Saudi Arabia)  |Jeudi 19 Janvier 2017 à 15h 49m | Par           
على سبيل المزاح. احسن تعاون يهز قضاتنا و يعطينا قضاتهم. قانونا ما خاصه شيء.8ههه



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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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