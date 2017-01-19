إستعداد تونسي سويدي لتعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي

ومثل اللقاء فرصة لتأكيد "الإستعداد لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي وخاصة في ما يتصل بتطوير المنظومة الجزائية وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، فضلا عن مواصلة جهود الإرتقاء بمنظومة السجون والإصلاح والإستفادة من التجارب المقارنة"، وفق بلاغ لوزارة العدل.
وقد جرى اللقاء بحضور سفير السويد بتونس وإطارات من وزارتي العدل التونسية والسويدية.
Publié le:2017-01-19 15:34:18
Par:KasserinePass (Tunisia )
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