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Journaux Politique إستعداد تونسي سويدي لتعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي Jeudi 19 Janvier 2017

بــاب نــات - تحادث وزير العدل، غازي الجريبي، كاتبة الدولة السويدية للعدل، كاترينا ايسمبارك، بمناسبة الزيارة التي تؤديها إلى تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 جانفي 2017.



ومثل اللقاء فرصة لتأكيد "الإستعداد لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي وخاصة في ما يتصل بتطوير المنظومة الجزائية وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، فضلا عن مواصلة جهود الإرتقاء بمنظومة السجون والإصلاح والإستفادة من التجارب المقارنة"، وفق بلاغ لوزارة العدل.

وقد جرى اللقاء بحضور سفير السويد بتونس وإطارات من وزارتي العدل التونسية والسويدية.









Publié le:2017-01-19 15:34:18



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Averoes (Saudi Arabia) | Jeudi 19 Janvier 2017 à 15h 49m | Par