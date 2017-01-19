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وزيرة المراة تؤكد على اهمية ''برنامج ترسيخ المساواة بين المراة والرجل'' في جميع المجالات وفي الحياة العامة

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - اكدت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم الخميس على اهمية "برنامج ترسيخ المساواة بين المراة والرجل" الهادف الى ترسيخ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية وفي الحياة العامة.

وذكرت الوزيرة لدى اشرافها اليوم على الاجتماع الاول للجنة قيادة البرنامج بمقر الوزارة وبحضور شركاء البرنامج من المنظمات الدولية والهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني بانضمام تونس الى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدا المساواة وعدم التمييز.
وابرزت في هذا الاطار حرص تونس منذ التسعينات على ماسسة مقاربة النوع الاجتماعي حيث كانت سباقة في اعتمادها كمنهجية في التخطيط والتقييم و وضع البرامج للنهوض باوضاع المراة وتجسيم مبدا تكافؤ الفرص في كل الميادين والقطاعات.
يذكر ان "برنامج ترسيخ المساواة بين المراة والرجل" هو برنامج ينجز بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي وصندوق الامم المتحدة للسكان ويرمي الى تعزيز قدرات وزارة المراة والاسرة والطفولة وشركائها الحكوميين وغير الحكوميين من اجل دعم مشاركة المراة في الحياة العامة والاقتصادية من جهة ومناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي من جهة اخرى.



Publié le:2017-01-19 15:22:26

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