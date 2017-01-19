كاتب الدولة للتجارة والصناعة ينظر في سبل تدعيم قطاع التجارة الالكترونية

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 13:00:22

- أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، الاربعاء، على ضرورة تشخيص الصعوبات والإشكاليات التي يعرفها القطاع لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى التي تعتمد على التصدير الالكتروني والنهوض بالصادرات والتوجه نحو الأسواق الافريقية الواعدة واستكشافها حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها الخميس.وبيَن كاتب الدولة، لدى اشرافه على أعمال اللجنة المكلّفة بخلق مناخ ملائم لتنمية التجارة الالكترونية، ان الاجتماع يندرج في إطار تنمية صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر المنصات الافتراضية من خلال مرافقة وتمكين 200 مؤسسة مصدرة من الاستفادة من هذه المنصات منوّها بأهمية قطاع التجارة الالكترونية ودورها في الاقتصاد الوطني.واستمع فيصل الحفيان لشواغل المؤسسات المتدخلة خلال هذا الاجتماع التي ارتكزت حول تجاربها في هذا المجال من ذلك تبسيط الاجراءات الإدارية والدفع الالكتروني ومراجعة بعض القوانين التي تحول دون توفر مناخ ملائم للتجارة الالكترونية.وقد دعا كاتب الدولة للتجارة جميع الأطراف المتدخلة إلى العمل سويا لتوضيح جميع الإجراءات الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز كل الاشكاليات مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص إدارة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تهتم بالتجارة الالكترونية قصد تدعيم الجهود للنهوض بهذا القطاع وتحقيق قفزة نوعية خلال سنة 2017.تجدر الاشارة الى ان الاجتماع كان بحضور كل الأطراف المتدخلة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والديوانة والبريد التونسي والبنك المركزي وشركة نقديات تونس إضافة إلى مؤسسات وخبراء التصدير الالكتروني.