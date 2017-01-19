مكتب مجلس النواب يرفض اعتراضي كتلة النداء حول نتيجة التصويت لتكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد لهيئة الحقيقة والكرامة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 12:57:15

- أكدت عضو مكتب مجلس نواب الشعب صابرين قوبنطيني اليوم الخميس في تصريح لوات ان المكتب رفض الاعتراضين اللذين قدمتهما كتلة نداء تونس صباح اليوم الخميس لنقض قرار الجلسة العامة المنعقدة امس الثلاثاء والمتعلق برفض تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين .وكان رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، قد صرح لوات أن كتلته تقدمت، اليوم الخميس لمكتب المجلس، بطعنين متعلقين بنتيجة هذا التصويت موضحا أن الطعن الاول يتعلق بعدم احتساب صوت النائب الهادي قديش رغم تصويته ب"نعم" لتشكيل اللجنة أثناء الجلسة وهو ما أثبتته تسجيلات الفيديو .واضاف طوبال ان الطعن الثاني فيتعلق بقراءة قانونية للأغلبية كما ينص على ذلك الفصل 97 من النظام الداخلي مشيرا ان الكتلة لن تنهي الموضوع في صورة ما لم ينصفها مكتب المجلس في الطعون المقدمة له، وبأنها ستنطلق في تقديم عريضة جديدة لتكوين لجنة تحقيق لكشف الحقيقة ، والتثبت في شبهات الفساد المالي والاداري المتعلقة بالهيئة.وتابع طوبال بالقول "نحن نأسف لوقوف عدد من الكتل ضد تكوين لجنة تحقيق"، معتبرا أن "التحقيق في شبهة فساد بهيئة الحقيقة والكرامة لا يعطل مسار العدالة الانتقالية".وذكر طوبال أن، رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ، رفضت الانصياع لأحكام قضائية تخص عددا من أعضاء الهيئة الذين توجهوا للمجلس وعرضوا على النواب شكاويهم ، قائلا " شكوكنا تتعمق أكثر بأن هناك فساد داخل هذه الهيئة مادام كثيرون يرفضون تشكيل مثل هذه اللجان".يذكر أن مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات الفساد التي طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سقط خلال التصويت في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب"نعم" مقابل تصويت 80 نائبا ب"لا" واحتفاظ نائبين فقط .يشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي ال جاري مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015 .