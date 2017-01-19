توننداكس يفتتح معاملات الخميس على تراجع بـ 24ر0 بالمائة

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 12:32:15

- افتتحت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الخميس في المنطقة الحمراء بانخفاض مؤشرها المرجعي "توناندكس" بنسبة 24ر0 بالمائة في حدود النقطة 5556.93 وسط حجم تداول بـ 384ر0 مليون دينار (م د)، حسب الوسيط بالبورصة "مينا كابيتل".وبخصوص اداء الاسهم ارتفعت الشركة التونسية للبلور بنسبة 94ر2 بالمائة (4.55 دينارا)، وتطورت اسعار اسهم كل من الاتحاد الدولي للبنوك و نيو بادي لاين بنسب بلغت على التوالي 24ر2 بالمائة (18.20 دينار) 17ر2 بالمائة (70.5 دينار).اما قائمة الانخفاضات، فقد شملت بالخصوص شركة اوفيس بلاست بنسبة 98ر2 بالمائة (2.93 دينار) ووان تاك القابضة بنسبة 95ر2 بالمائة (9.21 دينار).كما فقدت سيرياليس 91ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 66ر4 دينار.