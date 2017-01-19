إيقاف 8 أشخاص سينغاليين برأس جدير تسللوا من التراب الليبي عبر الشاطئ

وأضاف البلاغ أنه بإيقاف هؤلاء الأشخاص "تبين أن واحدا منهم فقط يحمل وثائق هوية وهو من السينغال، فيما صرح البقية بأنهم من هذا البلد ذاته".
وقد تم تسليم المتسللين إلى فرقة الحرس الوطني براس جدير.
Publié le:2017-01-19 12:24:42
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Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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