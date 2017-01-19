إيقاف 8 أشخاص سينغاليين برأس جدير تسللوا من التراب الليبي عبر الشاطئ

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 12:24:42

- تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير (ولاية مدنين)، أمس الأربعاء، من "التفطن إلى تسلل 8 أشخاص من التراب الليبي، عبر الشاطئ"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني.وأضاف البلاغ أنه بإيقاف هؤلاء الأشخاص "تبين أن واحدا منهم فقط يحمل وثائق هوية وهو من السينغال، فيما صرح البقية بأنهم من هذا البلد ذاته".وقد تم تسليم المتسللين إلى فرقة الحرس الوطني براس جدير.