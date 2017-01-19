برمجة انجاز خمسة مشاريع تنمية مندمجة بقبلي باعتمادت تقدر بـ 50 مليون دينار

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 15:09:38

- تولت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي انجاز خمسة مشاريع للتنمية المندمجة بولاية قبلي باعتمادات جملية تقدر بخمسين مليون دينار وفق ما أكده المدير الجهوي للتنمية /علي الباي/ لمراسل "وات" بالحهة .وأوضح المصدر ذاته ان المصالح الجهوية انطلقت هذا الأسبوع في انجاز الدراسات الفنية لهذه المشاريع التي ستشمل خمسة معتمديات وهي سوق الأحد ورجيم معتوق وقبلي الجنوبية ودوز الشمالية ودوز الجنوبية وذلك عبر تخصيص 10 مليون دينار لكل مشروع بكل معتمدية يرصد 7 ملايين دينار منها لإحداث مشاريع في إطار البنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية في حين يتم استثمار الثلاثة ملايين دينار المتبقية في مجال بعث المشاريع الفردية وذلك في إطار اتفاقية تمضى مع البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.كما أشار / الباي/ الى انه وفي إطار العمل التشاركي ستعمل مصالح الإدارة الجهوية للتنمية بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني على اختيار المكونات المثلى لهذه المشاريع وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والعقارية لانجازها قبل رفعها للمجلس الجهوي للمصادقة ثم الى المندوبية العامة للتنمية التي ستتولى المصادقة النهائية على هذه المشاريع.