الاتفاق على إنجاز تقرير وطني حول مستقبل المشهد السمعي البصري في سياق الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة

Jeudi 19 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 07:42:17

- تم، الاربعاء، خلال اجتماع جمع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، بوفد من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بمقر الوزارة، الاتفاق على الشروع في إنجاز تقرير وطني يتعلق بمستقبل المشهد السمعي البصري في سياق الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، حسب بلاغ صادر عن الهيئة.وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تساهم مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن السمعي البصري في إعداد هذا التقرير، كما تم الاتفاق على استكمال المسار التشاوري بين الهيئة والوزارة، وتوسيع دائرة الاستشارة في ما يتعلق بالخيارات الأساسية المتعلقة بمشروع القانون الجديد المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري.كما مثل الاجتماع فرصة للبحث في ايلاء قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة اهتماما خاصا، بهدف الاسهام مع أهل المهنة في إحداث هيكل مستقل مختص في هذا المجال.