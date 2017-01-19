الاتفاق على إنجاز تقرير وطني حول مستقبل المشهد السمعي البصري في سياق الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة

وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تساهم مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن السمعي البصري في إعداد هذا التقرير، كما تم الاتفاق على استكمال المسار التشاوري بين الهيئة والوزارة، وتوسيع دائرة الاستشارة في ما يتعلق بالخيارات الأساسية المتعلقة بمشروع القانون الجديد المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما مثل الاجتماع فرصة للبحث في ايلاء قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة اهتماما خاصا، بهدف الاسهام مع أهل المهنة في إحداث هيكل مستقل مختص في هذا المجال.
Publié le:2017-01-19 07:42:17
Par:abou57 (France ) Par Mobile
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