أشخاص يعمدون إلى افتكاك مركبي صيد محجوزة بميناء الشابة بالقوة

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 22:40:32

- أكد رئيس مركز الحرس البحري بالمهدية، عادل عوينات، الأربعاء، أن حوالي 50 شخصا من مختلف الفئات العمرية، عمدوا إلى "افتكاك مركبي صيد كانا محجوزين بميناء الصيد البحري بالشابة".وأوضح عوينات أن تفاصيل الحادثة، تتمثل في حجز الحرس البحري بالشابة لمركبي صيد (عائدة وهدى)، وتحرير محضر صيد عشوائي في شأنهما، وذلك يوم الجمعة المنقضي.وتمكن صاحب المركبين، وهو رجل أمن أصيل منطقة اللوزة من ولاية صفاقس، من جلب عدد هام من الأطفال والنساء والرجال ليفتكوا المركبين أمام أنظار الحرس البحري، الذي "لم يتدخل لتفادي التصادم مع الأطفال والنساء"، وفق المصدر.وبين عوينات، في ذات الصدد، أن المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري، التي تم الحجز لفائدتها، رفعت قضية في الأمر لتصدر النيابة العمومية برقيتي تفتيش في المركبين وصاحبهما.وخلف الحادث استنكارا كبيرا في صفوف بحارة الشابة، الذين احتجوا على تجاوز عون الأمن المذكور للقانون "وهو المكلف بحفظ الأمن وتطبيق القانون"، داعين إلى ضرورة استرجاع المركبين، وإيقاف مالكهما لضمان سيادة القانون.