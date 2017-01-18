Publié le:2017-01-18 22:17:37
بالفيديو: 850 سائح أمريكي يزورون تونس في أول رحلة بحرية لسنة 2017
Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - وصلت صباح يوم الاربعاء 18 جانفي الى ميناء حلق الوادي سفينة " فيكنغ" النرويجية وعلى متنها 850 سائح معظمهم يحملون الجنسية الأمريكية وذلك في أولى الرحلات البحرية لتونس سنة 2017 .
Publié le:2017-01-18 22:17:37
Publié le:2017-01-18 22:17:37
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