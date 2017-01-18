تراجع عمليات التشغيل في ولاية بنزرت بنسبة 7ر13 بالمائة خلال السنة المنقضية

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 22:08:12

- شهدت عمليات التشغيل بولاية بنزرت، خلال السنة المنقضية، تراجعا بنسبة 7ر13 بالمائة، لاسيما بالنسبة لاصحاب الشهائد العليا والتي بلغت 3ر30 بالمائة ، وفق ما تضمنه تقرير الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل الذي تم عرضه خلال جلسة عمل التأمت، ظهر اليوم الاربعاء، بمقر الولاية .و أوضح المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، بشير الجزيري، لدي تقديمه للتقرير، ان نسبة البطالة العامة بالجهة تبلغ 11ر13 بالمائة ،8ر20 بالمائة منها من اصحاب الشهادات العليا ،من بينهم نسبة 8ر28 اناث ،الى جانب ارتفاع طلبات الشغل بنسبة اكثر من 16 بالمائة لتستقر في حدود الـ 8941 طالب شغل منهم 4149 حامل شهادة عليا ويرجع ذلك بالاساس الى اقبال طالبي الشغل على التسجيل بغاية الانتفاع ببرنامج "الكرامة" مع بداية السنة الجارية 2017 .و أبرز ان من بين المؤشرات الايجابية في القطاع بالجهة نجد تراجعا لعمليات التشغيل عن طريق برامج التشغيل التي انتفع منها 5792 ، منهم حوالي 30 بالمائة من حاملي الشهائد العليا ، فضلا عن الترفيع في المشاريع الممولة بنسبة 2ر32 بالمائة لتبلغ 271 مشروعا .وأكدت مصالح مندوبية التشغيل ان افاق التشغيل بالجهة ،خلال السنة الجارية، تلوح واعدة جدا باعتبار الارتفاع المسجل في عروض الشغل بنسبة 4ر4 بالمائة وايضا بسبب دخول عدد من المشاريع الجديدة حيز العمل واضافات برامج التشغيل الوطنية على غرار برنامج "فرصتي"، و"عقد الكرامة"، وبرنامج "ارادة "،وبرنامج "الشراكة مع الجهات"، وبرنامج "الاقتصاد الاخضر"، الذي يعتبر من المشاريع النموذجية بالجهة ،والذي اعتبر منسق المشروع، جوهر التليلي، أنه افضى الى حد اليوم الى تأطير 424 فردا بين باعثين ومتكونين الى جانب مساهمته في تأطير وتكوين 12مؤسسة باستثمار فاق الـ1 مليون دينار مع برمجة بعث 40 مؤسسة ناشطة في المجال البيئي ومرافقة وتكوين ما يوازي 642 شابا .من جهة أخرى، شدد الحضور من المعطلين عن العمل، والباعثين، وممثلي هياكل المجتمع المدني، والاستثماري، والمنظماتي على اهمية دور الدولة في تحسين جودة الحياة بالجهة لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وضمان ديمومته بالجهة، وحسن توظيف الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للجهة في بعدها الوطني والاقليمي والعالمي، واستقطاب الاستثمار ذو القيمة المضافة ، والدعوة لاعداد دليل عملي حول المشاريع الممكن انجازها وتنفيذها بالجهة.و دعا الحضور الى التقليص من البيروقراطية ، واقتراح بعث صندوق بطالة يهتم بالاحاطة بالعاطلين عن العمل، والغاء توظيف الطوابع الجبائية للمشاركة في المناظرات، وادماج من تجاوز سنهم الـ 45 سنة في صلب الوظيفة العمومية، والدعوة لبعث صندوق جهوي للاستثمار، ودعوة اصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة للمساهمة اكثر في تشغيل العاطلين، والاتفاق على تنظيم يوم جهوي للتشغيل .يشار الى أن جلسة العمل كانت بإشراف والي بنزرت محمد قويدر بحضور كل الاطراف والهياكل الرسمية والمجتمعية والمؤسساتية ومثلت فرصة لمزيد تحفيز اليات التشغيل وتطوير مكامن العمل والاستثمار بالجهة .