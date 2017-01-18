Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Zaman Ya Hobb..  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

التونسيون لازالوا غير راضين عن الوضع الإقتصادي واستمرار الفساد (استطلاع رأي)

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - لازال التونسيون غير راضين عن الوضع الإقتصادي ويربطون بشكل جلي بين المردود الإقتصادي واستمرار الفساد، وفق ما كشفه استطلاع للرأي أجراه مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي.
ووصف 85 بالمائة من المستجوبين الحالة الإقتصادية "بالسيئة" أو "السيئة جدا" (على التوالي 38 بالمائة و47 بالمائة ).
ويعتقد 32 بالمائة منهم أن التشغيل يجب أن يحظى بالاولوية لدى الحكومة فيما أشار 66 بالمائة من المستجوبين إلى ضرورة ان تضع الحكومة التشغيل بالنسبة للشباب على راس اولوياتها.

ويرى 61 بالمائة من جهتهم، ان أن الحكومة لا تعمل على اقرار سياسات لفائدة الشباب (28 بالمائة "لا" و 33 بالمائة "قطعا لا").
ويفترض أن تحظى هذه الإشكالية بأهمية كبرى نظرا لهشاشة هذ الشريحة الديمغرافية ازاء التطرف العنيف.
وأكد الإستطلاع تواصل معضلة الفساد، فقد شدد 78 بالمائة من المستجوبين على أن مستوى الفساد زاد اكثر مما كان عليه قبل ثورة 2011، بينما يفضل 48 بالمائة منهم الديمقراطية عن أي شكل آخر من أشكال الحكم.
وارتفع عدد المشاركين في الإستطلاع ممن هم مقتنعون بأن الازدهار يعد "بشكل قاطع أكثر أهمية" من الديمقراطية لتتحول نسبتهم من 18 بالمائة في ماي 2016 إلى 50 بالمائة في ديسمبر 2016.

وأفاد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي، سكوت ماستيك، أنه "تثمينا للإستطلاع السابق يظل الوضع الإقتصادي المحبط والفساد المستشري من التحديات الرئيسية للحكومة الجديدة" مضيفا أنه "مع تخليد الذكرى السادسة للثورة التونسية، على الحكومة ان أن تقر بأن استدامة النمو بتونس مرتبطة بمدى قدرتها على القيام بإصلاحات مجدية في المجال الإقتصادي ومكافحة الفساد".
تجدر الإشارة إلى أن استطلاع الرأي قد أجري من طرف الشركة التونسية "إيلكا" للإستشارات لصالح مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي وتحت إشراف "تشيسابيك بيتش" للإستشارات.
وقد تم جمع المعطيات في الفترة الممتدة بين 6 إلى 13 ديسمبر 2016 من خلال مقابلات شخصية لعينة من 1222 تونسي تفوق أعمارهم 18 سنة.
ويقدر هامش الخطأ بحوالي 2،87 بالمائة عند نصف المدى لمستوى الثقة بنسبة 95 بالمائة.

Publié le:2017-01-18 19:02:21

cadre-b0cd12be54cf1c25bfa04ba4c7c6c8e1-2017-01-18 19:02:21
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137117



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Burkina Fasso
  20h : Cameroun - Guinée Bissau
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12629,6

  • (16/01)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,46942 DT        1$ =2,32955 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/01)   1018,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137117 2635|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires