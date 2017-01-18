قريبا الانطلاق في صيانة معلم ''الكراكة'' بحلق الوادي

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 19:09:35

- أذن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بإعداد الدّراسات الفنّية اللازمة قصد إطلاق أشغال صيانة معلم "الكراكة" بحلق الوادي وترميمه، حتّى يكون جاهزا للاستغلال الثّقافي في أقرب الآجال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أداها، ظهر الأربعاء، وزير الشؤون الثقافية رفقة والي تونس عمر منصور، إلى "الكراكة" حيث اطلعا على الوضعيّة المزرية التّي أصبح عليها هذا المعلم التاريخي الذّي يعود تاريخ تشييده إلى القرن السّادس عشر ميلادي والشّاهد على التّطوّر الحضاري والمعماري لتونس.للإشارة فقد كان هذا المعلم يحتضن فعاليّات مهرجان البحر الأبيض المتوسّط بحلق الوادي، قبل أن يتمّ الاستيلاء عليه من طرف عدد من المواطنين بعد الثورة في 2011.وقد تضافرت جهود المصالح الجهويّة والأمنيّة لإخلاء هذا المعلم، فيما ستتكفّل وزارة الشّؤون الثّقافيّة بصيانته وترميمه لكي يكون مستقبلا فضاء للعروض الثّقافيّة ووجهة للسّياح، وفق نص البلاغ.