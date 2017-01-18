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Politique

الأمن والهجرة أهم محاور زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى تونس الخميس

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - يمثل دعم مختلف أوجه التعاون بين تونس وايطاليا، وخاصة في مجالي الأمن والهجرة، بالإضافة إلى الإعداد لزيارة الدولة التي سيؤديها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى روما يومي 8 و9 فيفري 2017، أهم محاور زيارة العمل التى سيؤديها غدا الخميس إلى تونس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجلينو ألفانو.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأن هذه الزيارة التى جاءت بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوى، "تندرج في إطار تعزيز المشاورات الثنائية بهدف الارتقاء بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التطرق الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوضع في ليبيا".
وأكدت حرص البلدين على مزيد النهوض بالتعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري ودعم آفاق الشراكة والاستثمار، خاصة بعد النتائج الايجابية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020.
وتعتبر إيطاليا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس بحجم مبادلات تجارية بلغ 10 مليار دينار سنة 2016 .
وتنشط 853 مؤسسة إيطالية في تونس أي حوالي 25.5% من إجمالي الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس، بحجم استثمارات يقدر بـ1.6 مليار دينار، وتوفر حوالي 63 ألف موطن شغل.
كما تمثل أحد أهم شركاء تونس في مجال التعاون المالي والتقني والسياحي والثقافي.
وسيجرى ألفانو خلال هذه الزيارة، إلى جانب جلسة العمل التي ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية، محادثات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين، حسب ذات البلاغ.



Publié le:2017-01-18 18:55:29

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