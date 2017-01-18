عدد من أهالي فريانة بالقصرين يصعّدون تحركهم الاحتجاجي المطالب بالتشغيل ضمن منظومة الحضائر

وأضاف الكشبوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "هذا التصعيد يأتي بعد دخول المحتجين أمس الثلاثاء في اضراب جوع وحشي في مقر المعتمدية للمطالبة بادراجهم ضمن منظومة الحضائر أو تمكينهم من مورد رزق قار يضمن لهم العيش الكريم خاصة وأنهم متزوجون ويعشون ظروفا اجتماعية صعبة"، على حد قوله.
من جهته، أفاد معتمد فريانة، عادل مبروك، مراسلة (وات) بالجهة أنه "تم اعتماد سياسة الحوار مع المحتجين واقترح عليهم العمل في اطار المجال الفلاحي وحضائر البناء، غير أنهم رفضوا وتشبثوا باعادة تشغيلهم في اطار منظومة الحضائر، بعد ايقافهم بسبب قضائهم لعقوبات سجنية" ، موضحا أن ذلك غير ممكن لان وزارة التنمية أوقفت العمل بهذه المنظومة منذ سنة 2013 .
وأضاف أن "الوحدات الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة تحولت على عين المكان لتقديم الاسعافات الاولية للمتضررين وإثنائهم عن مثل هذه التصرفات"، مؤكدا أن باب الحوار يبقى مفتوح معهم لايجاد الحلول الضرورية لهم .
لطيفة/يسر
Publié le:2017-01-18 18:50:41
Par:scorpio (France )
Sur: كتلة نداء تونس تطعن في نتائج التصويت بخصوص تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت بسهام بن سدرين