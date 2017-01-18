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Régions

عدد من أهالي فريانة بالقصرين يصعّدون تحركهم الاحتجاجي المطالب بالتشغيل ضمن منظومة الحضائر

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - أقدم، صباح اليوم الاربعاء ، 6 أشخاص أصيلي معتمدية فريانة من ولاية القصرين على تصعيد احتجاجهم المطالب بإعادة تشغيلهم في اطار منظومة الحضائر، حيث اخاط أحدهم على فمه ، في حين عمد مواطن آخر على سكب البنزين على جسده والتهديد بالانتحار حرقا، فيما جرح آخرون أنفسهم بشفرات حلاقة في مقر معتمدية فريانة ، وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني بالمنطقة عبد الرحمان الكشبوري.

وأضاف الكشبوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "هذا التصعيد يأتي بعد دخول المحتجين أمس الثلاثاء في اضراب جوع وحشي في مقر المعتمدية للمطالبة بادراجهم ضمن منظومة الحضائر أو تمكينهم من مورد رزق قار يضمن لهم العيش الكريم خاصة وأنهم متزوجون ويعشون ظروفا اجتماعية صعبة"، على حد قوله.
من جهته، أفاد معتمد فريانة، عادل مبروك، مراسلة (وات) بالجهة أنه "تم اعتماد سياسة الحوار مع المحتجين واقترح عليهم العمل في اطار المجال الفلاحي وحضائر البناء، غير أنهم رفضوا وتشبثوا باعادة تشغيلهم في اطار منظومة الحضائر، بعد ايقافهم بسبب قضائهم لعقوبات سجنية" ، موضحا أن ذلك غير ممكن لان وزارة التنمية أوقفت العمل بهذه المنظومة منذ سنة 2013 .
وأضاف أن "الوحدات الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة تحولت على عين المكان لتقديم الاسعافات الاولية للمتضررين وإثنائهم عن مثل هذه التصرفات"، مؤكدا أن باب الحوار يبقى مفتوح معهم لايجاد الحلول الضرورية لهم .
لطيفة/يسر



Publié le:2017-01-18 18:50:41

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