المهدي بن غربية : نحو إعلان مناطق منكوبة في تونس وإعلان حالة الطوارئ فيها

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 18:47:24

- قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية خلال استضافته اليوم في برنامج "بوليتكا" على أمواج إذاعة "جوهرة آف آم"، أن حكومة الوحدة الوطنيّة اتخذت منذ 3 أشهر جملة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لموجة البرد، ولمد العائلات الفقيرة والمعوزة بالأغطية ووسائل التدفئة.وأضاف الوزير، أن "الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون طوارئ للإعلان عن مناطق منكوبة وإقرار حالة طوارئ فيها ووضع مخطّطات واعتمادات خاصّة لها، وإجراءات لإنقاذها من الأزمات" على حد تعبيره.وتمكّنت وحدات الحماية المدنية والجيش والأمن الوطنيين بين يوم الأحد والاثنين الفارطين في عين دراهم من إجلاء 1300 سيارة و5800 مواطن بينهم أطفال عالقين في حوالي 20 كلم وإيواء 2000 شخص، دون تسجيل أي حوادث أو إصابات أو خسائر مادية وبشرية، بالإضافة إلى مد العائلات في المناطق التي شهدت سقوط كميات هامة من الثلوج بجميع وسائل التغطية والتدفئة، وفق الوزير.