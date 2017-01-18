الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تؤكد فتحها لجميع الطرقات المرقمة

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 18:18:32

- تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة أنها تمكنت إلى حد الآن من فتح جميع الطرقات المرقمة وعدد كبير من المسالك الريفية وذلك لتسهيل حركة المرور لمستعملي الطريق والمواطنين والزوار ،كما توصيهم بمزيد الحذر حفاظا على سلامتهم .