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Régions

الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تؤكد فتحها لجميع الطرقات المرقمة

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة أنها تمكنت إلى حد الآن من فتح جميع الطرقات المرقمة وعدد كبير من المسالك الريفية وذلك لتسهيل حركة المرور لمستعملي الطريق والمواطنين والزوار ،كما توصيهم بمزيد الحذر حفاظا على سلامتهم .





Publié le:2017-01-18 18:18:32

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  20h : Cameroun - Guinée Bissau
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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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