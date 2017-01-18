Publié le:2017-01-18 18:18:32
الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تؤكد فتحها لجميع الطرقات المرقمة
Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - تعلم الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة أنها تمكنت إلى حد الآن من فتح جميع الطرقات المرقمة وعدد كبير من المسالك الريفية وذلك لتسهيل حركة المرور لمستعملي الطريق والمواطنين والزوار ،كما توصيهم بمزيد الحذر حفاظا على سلامتهم .
Publié le:2017-01-18 18:18:32
Publié le:2017-01-18 18:18:32
cadre-e20f1feffe3cc6257da90544c384f105-2017-01-18 18:18:32
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Quarts de Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Demi Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
En continu
- 08:23 ثورة الفلاقة
- Hier 23:07 شاب فرنسي يصفع رئيس الوزراء السابق مانويل فا
- Hier 23:06 إشكال عقاري يحول دون بناء مدرسة ابتدائية في
- Hier 22:07 منظمة الأعراف تعلن عن اعتزامها بعث ''مؤسسة
- Hier 21:27 الحضري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أمم افري
- Hier 20:59 مرزوق : ساق في قرطاج و اخرى في المعارضة
- Hier 20:35 مركز النهوض بالصادرات يدعم قطاع القوارص
- Hier 20:31 المنتخب التونسي يحرج سلوفينيا ويكتفي بالتعا
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(211710) الإعلامية التي أسقطت لطفي العماري
(175534) الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلف
(161101) نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زرا
(157328) حافظ قائد السبسي في مشهد مخزي .
(124920) صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج م
(109578) اليوم تقام بالعاصمة جنازة الضحيتين
(107297) ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشا
(77183) الاعلامية أسماء البكوش لبسيّس: ي
Par:scorpio (France )
Sur: كتلة نداء تونس تطعن في نتائج التصويت بخصوص تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت بسهام بن سدرين