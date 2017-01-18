Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Politique كتلة نداء تونس تطعن في نتائج التصويت بخصوص تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت بسهام بن سدرين Mercredi 18 Janvier 2017

بــاب نــات - أكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، أن كتلته تقدمت، اليوم الأربعاء، بطعن في نتيجة التصويت الذي تم مساء أمس الثلاثاء بخصوص مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين.



وقال طوبال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنه تبين للكتلة أنه لم يقع احتساب صوتين للنائبين الهادي قديش (نداء تونس)، والنائب عن كتلة آفاق تونس، رياض جعيدان، الذي أكد أنه صوت لصالح تكوين لجنة التحقيق، لكن الآلة لم تحتسب صوتيهما، مبرزا أن الطعن قدم إلى مكتب مجلس نواب الشعب، في انتظار ما سيقرره، إن كان إعادة التصويت أو احتساب الصوتين الملغيين.

وقال سفيان طوبال إنه "حتى وإن لم يقبل مكتب البرلمان الطعن، فإن كتلة نداء تونس ستقدم عريضة أخرى، وستطالب مجددا بتكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين".

يذكر أن مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات الفساد التي طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سقط خلال التصويت في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب"نعم" مقابل تصويت 80 نائبا ب"لا" واحتفاظ نائبين فقط .

وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية أمس الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.

ويشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015 هند









Publié le:2017-01-18 18:12:15

- أكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، أن كتلته تقدمت، اليوم الأربعاء، بطعن في نتيجة التصويت الذي تم مساء أمس الثلاثاء بخصوص مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين.وقال طوبال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنه تبين للكتلة أنه لم يقع احتساب صوتين للنائبين الهادي قديش (نداء تونس)، والنائب عن كتلة آفاق تونس، رياض جعيدان، الذي أكد أنه صوت لصالح تكوين لجنة التحقيق، لكن الآلة لم تحتسب صوتيهما، مبرزا أن الطعن قدم إلى مكتب مجلس نواب الشعب، في انتظار ما سيقرره، إن كان إعادة التصويت أو احتساب الصوتين الملغيين.وقال سفيان طوبال إنه "حتى وإن لم يقبل مكتب البرلمان الطعن، فإن كتلة نداء تونس ستقدم عريضة أخرى، وستطالب مجددا بتكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين".يذكر أن مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات الفساد التي طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سقط خلال التصويت في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب"نعم" مقابل تصويت 80 نائبا ب"لا" واحتفاظ نائبين فقط .وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية أمس الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.ويشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015 هند

cadre-b46d1f6b34001067e74dd0ff490451c6-2017-01-18 18:12:15

Tweeter









Scorpio (France) | Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 52m |