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Politique

كتلة نداء تونس تطعن في نتائج التصويت بخصوص تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت بسهام بن سدرين

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، أن كتلته تقدمت، اليوم الأربعاء، بطعن في نتيجة التصويت الذي تم مساء أمس الثلاثاء بخصوص مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين.

وقال طوبال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنه تبين للكتلة أنه لم يقع احتساب صوتين للنائبين الهادي قديش (نداء تونس)، والنائب عن كتلة آفاق تونس، رياض جعيدان، الذي أكد أنه صوت لصالح تكوين لجنة التحقيق، لكن الآلة لم تحتسب صوتيهما، مبرزا أن الطعن قدم إلى مكتب مجلس نواب الشعب، في انتظار ما سيقرره، إن كان إعادة التصويت أو احتساب الصوتين الملغيين.
وقال سفيان طوبال إنه "حتى وإن لم يقبل مكتب البرلمان الطعن، فإن كتلة نداء تونس ستقدم عريضة أخرى، وستطالب مجددا بتكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين".
يذكر أن مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات الفساد التي طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سقط خلال التصويت في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب"نعم" مقابل تصويت 80 نائبا ب"لا" واحتفاظ نائبين فقط .
وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية أمس الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.
ويشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015 هند




Publié le:2017-01-18 18:12:15

cadre-b46d1f6b34001067e74dd0ff490451c6-2017-01-18 18:12:15
    
    
    
    
    





4 de 4 commentaires pour l'article 137107

Scorpio  (France)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 52m |           
Merci de rectifier votre article. Vous parlez de 82 votes pour, 80 contre et 2 abstentions. Cela revient à 164 votants et non 163 comme vous l'indiquez dans l'article. D'ailleurs si c'était 163 votants, alors avec 82 votes pour la propositions, ils constituent la majorité!

Citizenvoice  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 42m |           
- Sa grande gueule rappelle Al Capone mais ses comportements ceux d'un petit voyou du quartier.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 32m | Par           
Ce pauvre type fait pitié.

Amar Abou  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 18h 32m |           
داء تونس المنظومة القديمة االناهبة االمجرمة تسعى للقضاء هذه الهيئة للتفصي من المحاسبة مهما كان الثمن حتى بالتزوير داخل المجلس هذا ما يروجونه في كواليسهم احذروهم انهم يمكورون



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Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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