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Economie

البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تمنح تونس قرضا بقيمة 25 مليون دينار

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - منح البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، الثلاثاء، قرضا بقيمة 25 مليون دينار لفائدة الشركة الدولية للايجار المالي، حسب ما اعلن عنه المكلف بالاعلام في الشركة مراد قلال.

واوضح ان هذا القرض سيمكن الشركة من تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني لكنها تفتقد للمساعدة المالية الملائمة مضيفا ان القرض سيتم تسديدها على مدى 5 سنوات مع فترة امهال بسنتين.





Publié le:2017-01-18 14:01:38

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Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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