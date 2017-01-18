البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تمنح تونس قرضا بقيمة 25 مليون دينار

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 14:01:38

- منح البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، الثلاثاء، قرضا بقيمة 25 مليون دينار لفائدة الشركة الدولية للايجار المالي، حسب ما اعلن عنه المكلف بالاعلام في الشركة مراد قلال.واوضح ان هذا القرض سيمكن الشركة من تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني لكنها تفتقد للمساعدة المالية الملائمة مضيفا ان القرض سيتم تسديدها على مدى 5 سنوات مع فترة امهال بسنتين.