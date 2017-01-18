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Journaux Justice منظمة ''انا يقظ'' ترفع قضية امام المحمكة الادارية ضد وزارة التعليم العالي Mercredi 18 Janvier 2017

بــاب نــات - قام مركز "يقظ" لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "انا يقظ" برفع قضية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امام المحكمة الادارية لالغاء مناظرة انتداب تكنولوجيين صنف اعلامية لسنة 2016 وذلك لخرقها للمبادئ الاساسية للمناظرة والمتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وافادت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان هذه المناظرة "شهدت مساعدة مترشحين وتغيير مواضيع البعض الاخر على اساس المحاباة ".



ودعا مركز "يقظ" المواطنين الى الابلاغ عن شبهات الفساد التي تطال المناظرات الوطنية لوضع حد لهذه الافة وضمان حق كل شخص في العمل على اساس الكفاءة والانصاف.

ومن جهته اكد المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح، في اتصال هاتفي مع (وات) ان القانون يسمح لكل شخص او منظمة لها الصفة، للتظلم من الطعن في المناظرات التي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية .

وشدد على ان الوزارة تشجع هذا التمشي وتدعم الرقابة والشفافية وحق كل شخص في الانتداب على اساس تكافؤ الفرص والانصاف مضيفا ان مصالح التفقدية العامة بالوزارة لا تستطيع بمفردها مراقبة كل الملفات خاصة وانه يوجد 300 الف طالب و20 الف موظف و20 الف استاذ و200 مؤسسة جامعية.

كما اكد ان الوزارة ترحب باي قرار تتخذه المحكمة الادارية في هذا الشان.







Publié le:2017-01-18 14:00:08

- قام مركز "يقظ" لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "انا يقظ" برفع قضية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امام المحكمة الادارية لالغاء مناظرة انتداب تكنولوجيين صنف اعلامية لسنة 2016 وذلك لخرقها للمبادئ الاساسية للمناظرة والمتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.وافادت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان هذه المناظرة "شهدت مساعدة مترشحين وتغيير مواضيع البعض الاخر على اساس المحاباة ".ودعا مركز "يقظ" المواطنين الى الابلاغ عن شبهات الفساد التي تطال المناظرات الوطنية لوضع حد لهذه الافة وضمان حق كل شخص في العمل على اساس الكفاءة والانصاف.ومن جهته اكد المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح، في اتصال هاتفي مع (وات) ان القانون يسمح لكل شخص او منظمة لها الصفة، للتظلم من الطعن في المناظرات التي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية .وشدد على ان الوزارة تشجع هذا التمشي وتدعم الرقابة والشفافية وحق كل شخص في الانتداب على اساس تكافؤ الفرص والانصاف مضيفا ان مصالح التفقدية العامة بالوزارة لا تستطيع بمفردها مراقبة كل الملفات خاصة وانه يوجد 300 الف طالب و20 الف موظف و20 الف استاذ و200 مؤسسة جامعية.كما اكد ان الوزارة ترحب باي قرار تتخذه المحكمة الادارية في هذا الشان.

cadre-24027303a9e8c47a615b95f5dd740333-2017-01-18 14:00:08

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Lechef (Tunisia) | Mercredi 18 Janvier 2017 à 14h 24m |