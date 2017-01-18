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Justice

منظمة ''انا يقظ'' ترفع قضية امام المحمكة الادارية ضد وزارة التعليم العالي

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - قام مركز "يقظ" لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "انا يقظ" برفع قضية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امام المحكمة الادارية لالغاء مناظرة انتداب تكنولوجيين صنف اعلامية لسنة 2016 وذلك لخرقها للمبادئ الاساسية للمناظرة والمتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وافادت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان هذه المناظرة "شهدت مساعدة مترشحين وتغيير مواضيع البعض الاخر على اساس المحاباة ".

ودعا مركز "يقظ" المواطنين الى الابلاغ عن شبهات الفساد التي تطال المناظرات الوطنية لوضع حد لهذه الافة وضمان حق كل شخص في العمل على اساس الكفاءة والانصاف.
ومن جهته اكد المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح، في اتصال هاتفي مع (وات) ان القانون يسمح لكل شخص او منظمة لها الصفة، للتظلم من الطعن في المناظرات التي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية .
وشدد على ان الوزارة تشجع هذا التمشي وتدعم الرقابة والشفافية وحق كل شخص في الانتداب على اساس تكافؤ الفرص والانصاف مضيفا ان مصالح التفقدية العامة بالوزارة لا تستطيع بمفردها مراقبة كل الملفات خاصة وانه يوجد 300 الف طالب و20 الف موظف و20 الف استاذ و200 مؤسسة جامعية.
كما اكد ان الوزارة ترحب باي قرار تتخذه المحكمة الادارية في هذا الشان.



Publié le:2017-01-18 14:00:08

cadre-24027303a9e8c47a615b95f5dd740333-2017-01-18 14:00:08
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137105

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 14h 24m |           
Pourquoi cette association ne saisit pas la justice à l'encontre de la CNSS qui oblige les parents d'étudiant ayant conclu des contrats de prêts à les rembourser dès l'obtention de diplôme et avant 02 années d'échéance après l'obtention des diplômes comme il est signalé dans les contrats.
Il faut noter que des milliers de parents rencontrent des difficultés car la CNSS n'applique pas la loi dans ce contexte.
Devant le taux de chômage élevé des diplômés de l'enseignement supérieur, les parents se trouvent dans l'obligation de fournir de l'argent de poche à leurs fils à l'âge de 25-26 ans et en plus la CNSS exige ses dues sans respecter la faveur de 02 années d'échéance de la loi.
C'est triste ! Non devant ces responsables - ces salariés - ces fonctionnaires - qui empiètent la loi surtout dans les grandes entreprises et institutions nationales de l'état.
Pourquoi donc '' l'association je suis vigilant'' ne saisit pas la justice pouir le bien des milliers de pères de familles




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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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