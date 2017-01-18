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Régions

القبض على شخص تورط في قضايا سرقة سيارات وتفكيكها

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على شخص بجهة القيروان على خلفية تورطه في قضايا سرقة سيارات وتفكيكها.وقد تم حجز سيارتين في الغرض إضافة إلى كمية من قطع الغيار وعديد المعدات الالكترونية الأخرى محل سرقة من منازل.

وأشار البلاغ إلى أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية قد باشرت البحث في الموضوع وتم التنسيق والاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية.






Publié le:2017-01-18 13:52:52

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egypte 1 1 0 1 0 0
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