القبض على شخص تورط في قضايا سرقة سيارات وتفكيكها

وأشار البلاغ إلى أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية قد باشرت البحث في الموضوع وتم التنسيق والاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية.
Publié le:2017-01-18 13:52:52
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: منظمة ''انا يقظ'' ترفع قضية امام المحمكة الادارية ضد وزارة التعليم العالي