تواصل حملة ''حمل الجماعة ريش'' بمدينة القصرين لجمع المساعدات لفائدة العائلات الفقيرة بارياف الجهة

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 16:27:34

- تتواصل لليوم الثاني على التوالي، وسط مدينة القصرين (بساحة الشهداء) حملة جمع التبرعات والمساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة التي تقطن بالأرياف وبالمناطق الجبلية النائية.وذكر منسق الحملة والناشط بالمجتمع المدني بالجهة نعمان محمدي لمراسلة (وات) بالجهة ان "هذه البادرة التى تحمل شعار "حمل الجماعة ريش"، تلقائية من طرف عدد من شباب الجهة ومكونات المجتمع المدني، وجاءت تفاعلا مع الفتاة رانية التي توفيت جراء البرد والفقر بعين دراهم (ولاية جندوبة)، ومع العائلات الفقيرة التي تزداد معاناتهم خلال فصل الشتاء".واكد ان الحملة "شهدت اقبالا جيدا في يوميها الاول والثاني من طرف أهالي ومتساكني الجهة الذين توافدوا على الخيمة وقدموا جملة من المساعدات الاجتماعية العينية من مواد غذائية وملابس وأغطية وحشايا".ولفت محمدي الى أن الحملة "ستتواصل الى غاية يوم الأحدّ المقبل بهدف جمع أكثر ما يمكن من المساعدات، لتنطلق اثر ذلك عملية فرز التبرعات وإيصالها الى مستحقيها"، مشيرا الى أن "المجتمع المدني قادر على معاضدة مجهود الدولة الذي يغتبر غير كاف" وفق تعبيره.