التعاون التونسي الأوروبي والوضع في ليبيا أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة بفيديريكا موغريني بدافوس

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 13:24:25

- مثلت ملفات التعاون التونسي الأوروبي، والأوضاع الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الإربعاء بدافوس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، أهمية المبادرة المطروحة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص الوضع في ليبيا، بالتعاون مع الجزائر ومصر، قصد التوصل الى حل سياسي توافقي وشامل، يمكن من إعادة الأمن لهذا البلد الشقيق، ويدفع في إتجاه تحقيق الإستقرار في المنطقة.من جهتها، أبرزت موغريني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أهمية الدور الذي تلعبه تونس في تحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا وحوض المتوسط، وإستعداد الإتحاد الأوروبي التام لمزيد تكثيف التعاون في أكثر من مجال لتحقيق تنمية مندمجة.ويشارك رئيس الحكومة يومي 17 و18 جانفي الجاري، في أشغال الدورة 47 لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا، التي تتواصل الى يوم 20 من نفس الشهر، وذلك على رأس وفد رسمي يضم بالخصوص وزير التنمية والاستثمار الدولي ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.