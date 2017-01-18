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Economie

مبادرة سوق التنمية: اعلان طلب ترشحات لتكوين حوالي 300 شخص في مجال ريادة الاعمال

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - اطلقت بادرة سوق التنمية، التابعة للبنك الافريقي للتنمية، طلب عروض ترشحات للمشاركة في برنامج تكوين لفائدة الهياكل العمومية والمجتمع المدني الناشطة في مجال ريادة الاعمال ومساعدة الباعثين في تونس حسب ما اعلن عنه البنك في بلاغ له الاربعاء.
ويندرج هذا البرنامج في اطار الدورة الثالثة لمبادرة سوق التنمية، التي سيتم اطلاقها خلال الثلاثية الاولى من سنة 2017.
وقد حدد اخر اجل لتقديم الترشحات يوم 31 جانفي 2017 على الساعة منتصف الليل.
كما يرمي البرنامج، الذي سيتم تنفيذه في كافة ولايات البلاد الى تكوين حوالي 300 مترشح.
وهو يتضمن 10 محاور تتناول عديد الممواضيع التي تهم المبادرة سيتم تقديمها في اطار ورشات جهوية ودورات تدريبية عن بعد.
وللرفع من نجاعة هذا التكوين فقد تم صياغته باعتماد سلسلة من اللقاءات مع الفاعلين وعلى مسح تم القيام به على شبكة الانترنات لدى اهم الفاعلين والجمعبيات في البلاد لتحقيق تقييم افضل للحاجيات وملاءمتها مع الانتظارات.
ويذكر ان سوق التنمية هي مبادرة اطلقها البنك الافريقي للتنمية في جويلية 2012، مدعوما بجهود 18 شريكا تمثل موسسات التنمية والقطاعين العمومى والخاص والمجتمع المدنى فى تونس بهدف توفير منح والتاطير لانجاز المشاريع المجددة والقادرة على بعث مواطن شغل مستدامة.




Publié le:2017-01-18 16:05:09

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Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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