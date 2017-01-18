الانطلاق في انجاز الدراسات الفنية لخمسة مشاريع تنمية مندمجة بقبلي باعتمادت تقدر ب50 مليون دينار

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 15:42:16

- انطلقت المصالح الجهوية خلال الأسبوع الجاري في انجاز الدراسات الفنية لخمسة مشاريع برمجتها وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي لفائدة ولاية قبلي باعتمادات جملية قدرت ب50 مليون دينار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتنمية علي الباي لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان "المشاريع ستشمل خمس معتمديات وهي سوق الأحد ورجيم معتوق وقبلي الجنوبية ودوز الشمالية ودوز الجنوبية، وذلك عبر تخصيص 10 مليون دينار لكل مشروع بكل معتمدية، يرصد 7 ملايين دينار منها لإحداث مشاريع في إطار البنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية، في حين يتم استثمار ال3 ملايين دينار المتبقية في مجال بعث المشاريع الفردية، وذلك في إطار اتفاقية تمضى مع البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة".وأشار الباي الى انه "وفي إطار العمل التشاركي، ستعمل مصالح الإدارة الجهوية للتنمية بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني على اختيار المكونات المثلى لهذه المشاريع وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والعقارية لانجازها قبل رفعها للمجلس الجهوي للمصادقة عليها، ثم الى المندوبية العامة للتنمية التي ستتولى المصادقة النهائية عليها".