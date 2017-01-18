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Politique

البرلمان يستكمل تجديد ثلث هيئة الانتخابات و يختار نبيل العزيزي ممثلا عن التونسيين بالخارج

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - استكمل أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة، عملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باختيارهم نبيل العزيزي (عن صنف التونسيين بالخارج )، عضوا جديدا في الهيئة المديرة.
وفاز العزيزي ، بـ 146 صوتا من أصل 167 صوتا فيما تحصل منافسوه مجتمعين على 13 صوتا ، في حين تم الغاء 8 اوراق .
ونافس العزيزي على عضوية هيئة الانتخابات كل من الهادي كريم ومحمد كرير ونادية العثماني وضو موسى وعادل دادي وعبد الكريم الرزقي وعز الدين بن حميدة.

وكان مجلس نواب الشعب قد اختار اليوم الصحفي عادل البرينصي عضوا جديدا بالهيئة عن صنف الاتصال، بعد أن تم اختيار الليلة الماضية المحامي ، محمد التليلي منصري، لعضوية تلك الهيئة والذى فازبـ 154 صوتا من أصل 167 صوتا.
وينص القانون على ضرورة أن يتحصل المترشح على ثلثي أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب (143 صوتا) ليكون عضوا في هيئة الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت سنة 2015 قرعة لتجديد ثلث اعضائها ، أفرزت تجديد العضوة عن التونسيين بالخارج فوزية الدريسي والعضو عن قطاع المحاماة كمال التوجاني والعضوة عن الاتصال خمائل فنيش.
ويبلغ عدد اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (9) اعضاء تم انتخابهم مجتمعين في 8 جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب رئيسها الحالي ، شفيق صرصار (جامعي) بعد ذلك بيوم واحد.

واعضاء الهيئة الحالية هم قاضي اداري و عدل تنفيذ و قاضية من السلك العدلي و محامي ومهندس معلوماتية وجامعي و مختص في الاتصال وممثل عن التونسيين في الخارج و مختص في المالية العمومية.




Publié le:2017-01-18 14:08:42

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