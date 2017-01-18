أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة موضوع لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الخارجية

Mercredi 18 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 12:46:22

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنّه تمّ استعراض أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة ومنها بالخصوص زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى إيطاليا يومي 8 و9 فيفري القادم ومشاركة تونس في اجتماع دول الجوار لليبيا بالقاهرة يوم 21 جانفي الجاري وكذلك القمّة العادية 28 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا موّفى الشهر الحالي.كما قدّم خميس الجهيناوي لرئيس الجمهورية عرضا حول نتائج المؤتمر الدولي للسلام بالشرق الأوسط الذي انعقد يوم الأحد 15 جانفي بباريس في إطار المبادرة الفرنسية للسلام.