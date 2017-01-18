أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة موضوع لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الخارجية

وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنّه تمّ استعراض أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة ومنها بالخصوص زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى إيطاليا يومي 8 و9 فيفري القادم ومشاركة تونس في اجتماع دول الجوار لليبيا بالقاهرة يوم 21 جانفي الجاري وكذلك القمّة العادية 28 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا موّفى الشهر الحالي.
كما قدّم خميس الجهيناوي لرئيس الجمهورية عرضا حول نتائج المؤتمر الدولي للسلام بالشرق الأوسط الذي انعقد يوم الأحد 15 جانفي بباريس في إطار المبادرة الفرنسية للسلام.
Publié le:2017-01-18 12:46:22
Par:lechef (Tunisia )
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