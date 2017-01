Le Centre d’études sur le Moyen-Orient de Harvard ouvre un Centre régional en Tunisie

Mercredi 18 Janvier 2017



Communiqu de Presse -

Photo De droite gauche:

M. Hazem Ben-Gacem, Fondateur du Centre des Etudes sur le Moyen-Orient Tunis, Universit de Harvard.

Mme Margot N.Gill, Doyenne pour les Affaires Internationales de la facult des Arts et Sciences l'Universit de Harvard.

Professeur William Granara, Directeur du Centre des Etudes sur le Moyen Orient, Universit de Harvard.





Publi le:2017-01-18 15:40:26

Le Centre des tudes sur le Moyen-Orient (CMES) de lUniversit de Harvard a ouvert son premier Centre transatlantique dapprentissage en Tunisie pour continuer une longue tradition de recherche sur la rgion du Moyen-Orient depuis lAntiquit jusqu nos jours. Le nouveau Centre de Tunis et les programmes annuels bnficient du soutien actif de lAncien lve de lUniversit de Harvard Hazem Ben-Gacem (AB92).Le Moyen-Orient est une partie du monde quon ne comprend compltement quen tant physiquement sur place au milieu des gens de la rgion. a dit William Granara, Directeur du CMES et Professeur darabe. Grce la gnrosit de Hazem, les tudiants et les boursiers ont de meilleurs moyens pour poursuivre en profondeur leurs recherches en profitant dune exprience dimmersion totale linguistique et culturelle .Ds le dbut, notre espoir a t dtablir un avant-poste dans lequel les tudiants de Harvard viendraient dcouvrir la Tunisie son histoire, langage, culture, art et peuple - pour intgrer cette exprience au sein de leur ducation note Hazem Ben-Gacem. Je me rjouis de voir se raliser une plus grande prsence de Harvard en Tunisie .Fond en 1954, le CMES, grce ses recherches et son enseignement interdisciplinaire, a form des centaines dexperts du Moyen-Orient et dAfrique du Nord, dont les comptences jouissent dune influence internationale.Ce Centre en Tunisie ouvrira aux tudiants et boursiers les nombreuses archives de la Tunisie et servira dincubateur pour lanalyse des mouvements sociaux, culturels, juridiques et politiques changeants dans la rgion. Ce nouveau ple universitaire rayonnera au Maghreb, en Mditerrane et au Moyen-Orient.Elargir les contextes dans lesquels lenseignement et lapprentissage se font Harvard est un lment crucial dans notre engagement avec le monde. Nous recherchons toujours les opportunits pour faire que notre Universit soit davantage mondialise. Notre Centre en Tunisie amnera le monde Harvard et Harvard au monde, travers de nouvelles passerelles dans diffrents domaines et disciplines a affirm la prsidente de lUniversit de Harvard, Drew Faust.Les programmes disponibles Tunis pour la facult et les tudiants de lUniversit incluent des bourses dtudes pour les diplms, le financement de congs sabbatiques de recherche pour les professeurs, un programme dt denseignement de la langue arabe ainsi quune session de trois semaines en hiver.