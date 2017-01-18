مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط يفتح مكتبا إقليمياً في تونس

Mercredi 18 Janvier 2017



بيان صحفي

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السيد حازم بن قاسم، مؤسس مركز دراسات الشرق الأوسط بتونس، جامعة هارفارد.

السيدة مارغو ن. جيل، العميدة الإدارية للشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم لجامعة هارفارد.

بروفسور ويليام غرانارا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط, جامعة هارفارد.





Publié le:2017-01-18 12:35:38

- فتح مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هارفارد مكتبه الإقليمي الأول في تونس التي تعتبر موطنا لثقافة التعلم و البحث منذ القدم و إلى يومنا هذا. تم إنشاء المكتب و البرامج المقدّمة على مدار السنة من موقع المكتب بفضل دعم السيد حازم بن قاسم خريج جامعة هارفارد (AB' 92)."إن الشرق الأوسط هو جزء من العالم لا يمكن فهمه إلا متى وضعنا قدمينا فيه و رأيناه برمّة أعيننا" هكذا وصفه ويليام غرانارا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط و بروفسور للغة العربية. "يحضا كل من طلبة و أساتذة هارفارد بقدر أكبر من الموارد لمتابعة البحوث الميدانية الدقيقة و للتمكن من المشاركة بشكل أعمق في المجالات اللغوية و الثقافية بفضل سخاء السيد حازم.""كان هدفنا منذ البداية إنشاء مركزا إقليمياً يتمكن من خلاله كل من جامعة هارفارد و طلبتها من اكتشاف تونس و تاريخها، لغتها، ثقافتها، فنها و شعبها و دمج تلك التجربة في منحهم الدراسية و تعليمهم." هكذا أعرب السيد بن قاسم. "أنا متحمس للغاية حيال هذه الخطوة الأولى نحو حضور جوهري لجامعة هارفارد بتونس."أنتج مركز دراسات الشرق الأوسط للتعليم و البحوث المتعددة الاختصاصات الذي تم إنشائه سنة 1954 مئات الخريجين الحاملين لمعارف حول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و اللذين توجهوا للتأثير مباشرة على الطلبة و الأساتذة و الجماهير في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و باقي أنحاء العالم. سوف يقدم مكتب تونس للطلبة و الأساتذة المستقبليين جسرا للتراث التونسي المشهور ليكون بمثابة حاضنة لتحليل الحركات الاجتماعية و الثقافية و القانونية و السياسية المتطورة في المنطقة و تقديم مركزا فكريا للجامعيين من تونس و من المغرب العربي و من منطقة البحر الأبيض المتوسط و منطقة الشرق الأوسط الكبرى."يعتبر توسيع السياقات التي يتم فيها التعليم و التعلم في هارفارد عنصرا جوهريا من نسيج ترابطنا مع العالم. نحن نبحث دائما عن الفرص لجعل الجامعة أكثر عالمية و سوف يربط المركز الميداني في تونس العالم بهارفارد و هارفارد بالعالم بطرق جديدة و مثيرة من شأنها تشكيل العمل الهام على مستوى الاختصاصات و الميادين." هكذا عبرت السيدة درو فوست رئيسة جامعة هارفارد.تشمل البرامج المتاحة بالمكتب الإقليمي لتونس، منح خاصة بخريجي هارفارد وطلاب المرحلة الجامعية، منح للتفرغ البحثي، برنامج صيفي لتلقين اللغة العربية وكذلك دورات دراسية شتوية تمتد على مدى ثلاثة اسابيع.